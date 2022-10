Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken wil geen sectorale aanpak van schijnzelfstandigheid zoals in België, heeft ze gezegd in een debat over de arbeidsmarkt.

België kent naast gewone zzp-wetgeving ook strengere criteria voor zes risicosectoren, zoals de bouw en de schoonmaak.

Uurtarief als maatstaf

Minister Van Gennip zegt echter het advies van de SER te willen volgen om het uurtarief van een zzp’er als maatstaf te nemen bij controles op schijnzelfstandigheid, meldt het FD. Wie niet meer kan verdienen dan een bepaald bedrag – het SER-advies heeft het over €30 tot €35 per uur – wordt dan in principe als werknemer gezien.

Koppeling sectoren niet nodig

Zelfstandigen die kunnen laten zien dat ze onder die drempel blijven staan sterker, zegt de minister. Koppeling aan bepaalde risicosectoren is dan niet meer nodig. Alleen bij platformwerkers zou er op grond van een nog aan te nemen EU-richtlijn nog wel een soort sectorale aanpak kunnen komen.

Bron: FD