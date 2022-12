OM eist 2,5 jaar celstraf tegen autohandelaar wegens btw-fraude

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een ondernemer van fraude met omzetbelasting bij de handel in auto’s. Het geschatte nadeel zou in totaal ruim 1,6 miljoen euro bedragen. De verdachte en zijn onderneming moesten zich deze week verantwoorden bij de rechtbank in Zwolle.

Volgens het OM kocht de ondernemer via meerdere ondernemingen auto’s in Duitsland, Spanje, Oostenrijk en Italië. De auto’s werden vanwege de btw-vrijstelling gekocht tegen het nultarief, maar de btw die vervolgens in rekening werd gebracht bij de afnemers werd niet afgedragen. Het OM verwijt de verdachte het feitelijk leidinggeven aan het doen van onjuiste/onvolledige belastingaangiften door twee rechtspersonen en valsheid in geschrift.

Informatieverzoek Duitsland

Door een informatieverzoek uit Duitsland over de aankoop van 22 personenauto’s bij een Duits bedrijf kwam de fraude aan het licht. Daarop is door de Nederlandse Belastingdienst een onderzoek gestart en bij controle werd al snel duidelijk dat er iets niet klopte. De betreffende onderneming stond in de Kamer van Koophandel niet te boek als autobedrijf, maar als schroothandel. Vervolgens startte een strafrechtelijk onderzoek. Het is volgens het OM maar de vraag of deze jarenlange fraude ooit aan het licht was gekomen als er geen verzoek om informatie vanuit Duitsland was gekomen. De officier rekent de verdachte zowel de duur van de fraude, als de listigheid van de constructie waarmee de fraude is gepleegd zwaar aan.

Strafeis

Tegen de verdachte ondernemer eist justitie een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 30 maanden met aftrek van 1 nacht inverzekeringstelling. Voor de onderneming vindt de officier een geldboete van 35.000 euro op zijn plaats. De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.

Bron: OM