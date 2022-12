OM: twee Drentse broers lieten jarenlang valse facturen in administratie inboeken en pleegden btw-fraude

Twee broers van 37 en 44 jaar uit de omgeving van Emmen hebben volgens justitie van 2015 tot en met 2020 valse facturen laten boeken in hun administraties en vervolgens laten verwerken in omzetbelastingaangiftes. Bij de rechtbank Overijssel stonden de broers deze week terecht wegens valsheid in geschrifte en omzetbelastingfraude.

Boekenonderzoek Belastingdienst

Na een controle van de Belastingdienst werd duidelijk dat de broers omzetbelastingfraude pleegden, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Medewerkers van de fiscus vonden een groot aantal valse facturen over een periode van 2015 tot en met 2020.

Celstraffen geëist

Het OM is daarna verder onderzoek gaan doen. De omvang van de belastingfraude is bij de ene broer berekend op ruim € 252.000 en bij de andere op ruim € 397.000. “Dat zijn hele forse bedragen; daar kan je een huis van kopen in de gemeentes waarin deze fraude is gepleegd”, aldus de officier van justitie. Een van de broers had ook professioneel vuurwerk en een ploertendoder in zijn bezit. Het OM eiste 12 en 20 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk, met aftrek van de paar dagen die in voorarrest zijn doorgebracht.

De rechtbank doet op 29 december uitspraak.