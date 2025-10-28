Met de Standaard Bankverklaring via SBR zetten we een grote stap richting efficiënter en betrouwbaarder samenwerken

Voor accountants is de Standaard Bankverklaring (SBV) een vertrouwd document. Het bevestigt dat een onderneming een rekening heeft bij een bank en beschrijft de aard van die relatie.

Een belangrijke bron van zekerheid dus, maar ook een proces dat lange tijd gepaard ging met veel handmatig werk en papier. Volgens Bert Nijdam, Product Manager bij ING wordt dat nu voorgoed anders: “Met de SBV via SBR maken we het proces digitaal, betrouwbaar en veel efficiënter – voor iedereen in de keten.”

De aanleiding voor ING om met de SBV via SBR aan de slag te gaan, ligt in de ambitie om processen te vereenvoudigen en de kwaliteit van data te verbeteren. “We willen dat accountants, banken en ondernemers op een veilige manier gegevens kunnen uitwisselen, zonder onnodige stappen,” zegt Nijdam. “SBR Nexus maakt dat mogelijk. De gegevens worden rechtstreeks en gestandaardiseerd aangeleverd. Dat bespaart tijd, voorkomt fouten en sluit perfect aan bij onze bredere digitaliseringsstrategie.”

Efficiënter werken voor accountants én ondernemers

Voor accountants betekent de digitalisering vooral gemak. Het aanvragen van een SBV verloopt via een gestroomlijnd proces waarin de juiste informatie automatisch wordt uitgewisseld. “Er zijn minder handmatige handelingen nodig, waardoor de kans op fouten kleiner wordt en de verwerking sneller gaat,” legt Nijdam uit. “Dat betekent dat accountants hun klanten sneller kunnen helpen.”

Ook ondernemers profiteren. Zij merken dat aanvragen sneller worden afgehandeld en dat de administratieve lasten dalen. “In de praktijk levert dat niet alleen tijdwinst op, maar ook een betere klantbeleving,” zegt Nijdam. “Zeker nu dataveiligheid steeds belangrijker wordt, is het een groot voordeel dat SBR Nexus werkt met beveiligde standaarden.”

Een belangrijk element in die beveiliging is de gekwalificeerde digitale handtekening. “Die biedt het hoogste niveau van zekerheid en voldoet aan alle wettelijke eisen,” vertelt Nijdam. “Voor ING is dat essentieel. We kunnen volledig vertrouwen op de authenticiteit en integriteit van de aangeleverde gegevens. Dat verhoogt de kwaliteit van onze interne processen en versterkt de samenwerking tussen bank en accountant.”

Naar een digitale toekomst van samenwerken

De introductie van de Standaard Bankverklaring via SBR is volgens Nijdam een logische stap in de richting waarin de hele financiële sector zich beweegt. “We zien een duidelijke trend naar standaardisatie en digitalisering. Banken, accountants en ondernemers zoeken allemaal naar manieren om efficiënter en betrouwbaarder samen te werken. De SBV via SBR Nexus is daar een prachtig voorbeeld van.”

Ook zijn er al plannen om de SBV aanvragen uit te breiden naar het digitaal terugsturen van data. “Ons doel is om de aanvraag voor iedereen toegankelijker en efficiënter te maken,” zegt Nijdam. “En ik zou accountants willen aanmoedigen om er actief mee aan de slag te gaan. Door deze werkwijze te omarmen, ervaar je direct de voordelen van een gestroomlijnd en veilig proces. En naast dat het sneller is dan het papieren alternatief, biedt het ook een hoger niveau van gegevensbescherming. Uiteindelijk profiteren we daar allemaal van – accountants, ondernemers én banken.”