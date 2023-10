“Voldoen aan de CSRD betekent vooral jezelf door ontwikkelen”

Tegen welke uitdagingen lopen ondernemers aan bij het samenstellen van hun eerste CRSD-duurzaamheidsrapportage? En hoe lossen zij deze op? Mario van den Broek deelt ervaringen vanuit zijn dagelijkse werk als lead partner RSM Netherlands Business Consulting Services. Hij laat ondernemers vooral nadenken hoe ze hun ESG-data kunnen inzetten om er toekomstige business uit te halen.

Wanneer ben je ESG-proof? Is dat als je voldoet aan de eisen van de wetgever of gaat het verder? “Ja, natuurlijk gaat het verder”, beantwoordt Mario van den Broek zijn eigen vraag. “Voldoen aan de CRSD betekent vooral jezelf als organisatie door ontwikkelen. De CSRD vormt het begin. Een basis van waaruit je verder bouwt aan een duurzame onderneming.”

Niet-financiële data rapporteren en toetsen

Er komt volgens Van den Broek “heel veel” op ondernemers af door de nieuwe duurzaamheidswetgeving CSRD. Deze Europese wet verplicht bijvoorbeeld grote bedrijven om in 2026 alle niet-financiële data over het jaar 2025 te rapporteren en te laten toetsen door een accountant. Mario van den Broek -sinds 2010 partner bij RSM- weet waarover hij praat. Hij geeft leiding aan RSM Netherlands Business Consulting Services. “Wij bedienen klanten in het hogere mkb-segment met internationale vraagstukken die gelinkt zijn aan de businesskant van een onderneming, zoals: Strategy Consulting, Business Modelling, Supply Chain management en duurzaamheidsvraagstukken (ESG). In ons team hebben we vanzelfsprekend diepe kennis van ESG en sustainability.”

“Enorme kans“

Van den Broek vertelt: “De wetgever dwingt bedrijven om nu te handelen. Ze zullen zich moeten scholen in de ESG-materie. Tegelijkertijd moeten ze hun medewerkers bewust maken van hun duurzaamheidsvisie én van de wettelijke verplichtingen rondom dit thema. En hoewel je als ondernemer gedwongen wordt dit te doen, is het belangrijk om een goede modus te vinden om na te denken waaromje als bedrijf aan deze regels moet voldoen. Waarom gebeurt dit? Waar komen deze regels vandaan? Als je voor jezelf het antwoord op deze vragen kunt formuleren, en je eigen intrinsieke motivatie vindt om ermee aan de slag te gaan, kun je ESG-verplichtingen ook echt onderdeel laten uitmaken van je businessmodel. Dit is een enorme opportunity.”

Duurzaam en meetbaar

Hij ziet al enige tijd een duidelijke wijziging in de houding van ondernemingen. “Er is een groot maatschappelijk bewustzijn ontstaan dat we met zijn allen duurzamer moeten gaan werken om mens en milieu niet te schaden. Ook in de processen die wij begeleiden, zien we dat ondernemers echt nadenken over hun manier van ondernemen. Het is heel mooi om te zien hoe bedrijven bezig zijn om duurzamer te ondernemen. Velen hebben het zelfs al geïncorporeerd qua gedachtegoed. En dat is belangrijk. De uitdaging is namelijk om niet alleen te zeggen dat je duurzaam werkt, maar deze zaken ook meetbaar te maken in je organisatie. Intrinsieke motivatie om duurzamer te willen werken is stap één. Je duurzame inspanningen inzichtelijk maken is stap twee. Neem ESG dus mee in je eigen gedrag.”

ESG-data

Hoe je dat laatste doet, komt volgens Mario van den Broek ruimschoots aan bod tijdens de verschillende workshops op het Sdu-event De Waardefabriek op 16 november in Utrecht, waar hij zelf onder meer een inleidende presentatie over uitdagingen, oplossingen en business opportunity’s rondom de CSRD verzorgt. “Tijdens dit evenement zullen er ondernemers aanwezig zijn die nog helemaal aan het begin van hun ESG-reis staan en anderen die veel verder zijn. Voor elke aanwezige geldt echter dezelfde belangrijke vraag: Hoe kun je de ESG-data die je moet rapporteren en laten toetsen zo inzetten dat het van meerwaarde is voor jouw onderneming? Als ik ondernemers laat nadenken over die vraag, zie je vaak dat ze anders tegen de wetgeving gaan aankijken. Niet dat een zuur snoepje opeens zoet smaakt, maar die verplichting vanuit de wetgever smaakt opeens heel anders als je er toekomstige business uit kunt halen.”

De presentatie van Mario van den Broek kunt u volgen tijdens het kennisevenement ‘de Waardefabriek’ op 16 november in Utrecht.