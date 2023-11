AV-Top 50 | “Steeds meer kantoren raken bekend met onze best of both worlds-formule”

Naarmate ETL Accountants & Adviseurs groeit, neemt ook de samen­ werking tussen de kantoren binnen ETL toe. Als een sneeuwbaleffect. “Maar de basis blijft altijd vrijwilligheid.”

Een toename van schaalgrootte, of het nu in de accountancy is of elders in het bedrijfsleven, leidt nog weleens tot behoorlijk complexe organisatiestructuren, waarbij het menselijke aspect van zakendoen in het verdomhoekje raakt. Zo niet bij ETL Accountants & Adviseurs. Naarmate de accountants- en adviesorganisatie groeit, komt er juist méér menselijke interactie en samenwerking tot stand. Een interview met algemeen directeur Vanessa Spaans. “Centrale initiatieven ontstaan bij ons daar waar de lokale kantoren erom vragen.” Het verhaal van de onstuitbare opmars van ETL in Nederland is bekend. De krappe arbeidsmarkt, toegenomen toezichtdruk en de hoge kosten van digitalisering, leiden ertoe dat accountants- en advieskantoren in rap tempo fuseren. Samen sterker, is het idee.

75 miljoen euro omzet

Het van oorsprong Duits familiebedrijf ETL Gruppe speelt daarop in door in Nederland sinds 2017 in sneltreinvaart overnames te doen. Medio 2022 had ETL al een omzet van zo’n 50 miljoen euro, en medio 2023 is dat 75 miljoen euro. “Naar verwachting”, zegt Spaans, “sluiten zich voor het einde van het jaar nog enkele kantoren aan.” Ook voor volgend jaar zitten er al deals in de pijplijn. Spaans: “Wat anders is dan pak ‘m beet twee jaar geleden is dat we inmiddels echt een bekende naam worden in het wereldje. Accountants- kantoren raken bekend met onze best of both worlds-formule: zelfstandig en toch samen– en dat voor de ultra-lange termijn. Dat leidt tot versnelling.” Hoe zat het ook alweer, met die ETL-formule? ETL richt zich op accountants- en advieskantoren in het mkb. “Die hebben te maken met veel uitdagingen”, legt Spaans uit. “Met de krappe arbeidsmarkt van nu en het vele werk dat alle kantoren op de plank hebben liggen, nou, dan ben je kwetsbaar.” Zulke kantoren biedt ETL de mogelijkheid verder te blijven groei- en onder de mantel van het moederbedrijf.

Lokaal ondernemerschap

Lokaal ondernemerschap staat voorop: ETL moe- digt de overgenomen kantoren aan vooral heel veel lokaal met de klant bezig te zijn. Kantoren houden ook de eigen naam. Daarnaast biedt ETL ondersteuning, daar waar er wordt gevraagd om kennis of samenwerking. Wat heeft ETL accountantskantoren zoal te bieden? De basis zit ’m in een aantal zaken. Ten eerste is er een dealstructuur voor de overnames die de continuïteit bij overgenomen kantoren ten goede komt. Daarnaast bekomen partners die aan ETL verkopen, als serieuze extra, kosteloos een groot minderheidsbelang in de nieuwe bv. Wie zijn aandeel in dat kantoor vervolgens wil verkopen, doet dat aan ETL. “De aandelen blijven binnen de ETL- familie en komen dus niet bij externe aandeelhouders terecht”, zegt Spaans. Op het moment dat een partner afscheid neemt van een kantoor helpt ETL de volgende generatie ondernemer met financiering. Zodat, met de woorden van Spaans, “de vertrekkende partner vlot afscheid kan nemen en de partner die zich inkoopt niet een zak geld hoeft mee te nemen”. Een ander financieel element: ETL onderhandelt namens kantoren bij het inkopen van bijvoorbeeld softwaresystemen. De schaalgrootte van het moederbedrijf helpt daarbij enorm.

Kennisdeling faciliteren

Dan processen. ETL heeft zich de eerste vijf jaar onder andere beziggehouden met het opzetten en faciliteren van kennisdeling tussen kantoren. Via een intranet tonen kantoren waarin ze zoal zijn gespecialiseerd. Inhoudelijk hielp ETL in eerste instantie met twee zaken. Ten eerste: strategische afwegingen maken. Sommige kantoren willen bijvoorbeeld van de audit af, vanwege de toegenomen regeldruk. Andere willen die specialisatie versterken vanuit een gedeelde auditafdeling. Ten tweede: compliance. Vanaf het begin werkt ETL met een vaste complianceofficer. Die is er niet alleen voor de interne compliance, maar ook om kantoren bij te staan – bijvoorbeeld om gesprekken met de toezichthouders voor te be- reiden. Inmiddels rolt ETL steeds meer eigen diensten uit. Sinds kort is er een IT-expert in dienst om kantoren gericht te helpen met hun digitaliseringsplannen. Eerder dit jaar werd er een Werken Bij ETL-website uitgerold en er wordt geïnvesteerd in recruitment om de werving bij de kantoren te ondersteunen. Ook ontwikkelde het hoofdkantoor benchmarks. “Kantoren kunnen zien hoe ze scoren op het gebied van kosten, winst en omzet ten opzichte van andere kantoren”, licht Spaans toe.

Nieuwe initiatieven

Aan andere initiatieven wordt gesleuteld. In samenwerking met een kantoor in de groep wordt er gewerkt aan een ETL Academy. “Door de kennis van kantoren te bundelen, kunnen we betere opleidingen aanbieden. Dankzij een bestaand kantoor met expertise, kan zo’n initiatief een vliegende start hebben.” Daarnaast delen de partners medewerkers, zoals loonbelasting- en btw-specialisten. Ook wordt er gewerkt aan een gedeelde salarisadministratietak. Spaans: “De basis blijft altijd vrijwilligheid.” Wat is de limiet van dit model? “Die is echt nog heel ver weg”, zegt Spaans. “ETL in Duitsland, waar alles vijftig jaar geleden is begonnen, heeft een dik handboek waarin heel erg veel mogelijkheden tot samen- werking zijn beschreven. We staan hier nog maar aan het begin.” “En”, gaat Spaans verder, “ook in Duitsland geldt nog steeds: kantoren maken al- leen gebruik van centrale diensten of de kennis van andere kantoren als ze er zelf zin in hebben. Bij ETL ben je zelfstandig en toch samen. Het is het lokale ondernemerschap in combinatie met vrijwillige steun die onze formule zo sterk maakt.”

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2023. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av3-2023-AV-TOP50/