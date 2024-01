Personalia | Nieuwe benoemingen bij De Hooge Waerder

De Hooge Waerder heeft vijf medewerkers benoemd tot director en daarnaast een nieuwe partner.

In de mkb-praktijk zijn accountants Mike van Diepen, Mathijs van Hooff en Vincent Rozemeijer per 1 januari benoemd tot director. Ook Ramon Wortelboer, verantwoordelijk voor de HR-dienstverlening en salarisadministratie, is per 1 januari director geworden. Op een eerder tijdstip vorig jaar was accountant Jennifer van Schoonhoven al benoemd tot director. Accountant en hoofd Vaktechniek Ivo Peeters was director en is nu partner in de mkb-praktijk op het kantoor in Alkmaar. ‘Met deze benoemingen bouwen wij verder aan ons doel om talent in de regio aan ons te binden’, aldus Pieter van Stempvoort, HR-partner en bestuursvoorzitter van De Hooge Waerder.

Het bedrijf meldde afgelopen week dat de fusie met Spaarne Accountants en Belastingadviseurs is afgerond. De organisatie telt nu een omzet van 21 miljoen euro en ruim 190 medewerkers, verdeeld over vijf vestigingen in Amsterdam, Alkmaar, Beverwijk, Haarlem en Heerhugowaard.