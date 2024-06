Kan een zieke medewerker een vervroegde IVA-uitkering aanvragen?

Als een zieke medewerker niet beter kan worden, dan kan hij of zij een vervroegde IVA-uitkering ontvangen. Maar wat betekent dat? En wat zijn de voordelen voor je klant en de medewerker? In dit artikel legt verzuimspecialist Sazas het uit en geeft een aantal tips voor jouw klant en de medewerker.

Wat is IVA?

IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. De IVA is, net als de

WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), onderdeel van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). De WIA-uitkering kan aangevraagd worden na twee jaar ziekte. UWV beoordeelt dan of de medewerker nog kan werken. Als blijkt dat de medewerker in de toekomst nog (voor een deel) kan werken, dan komt hij of zij in aanmerking voor een WGA-uitkering. De medewerker heeft recht op een IVA-uitkering als:

De kans op herstel heel klein is;

De medewerker 80% of meer arbeidsongeschikt is.

Wanneer kan een medewerker in aanmerking komen voor vervroegde IVA?

Soms is al eerder duidelijk dat een medewerker helemaal niet meer beter wordt en niet meer kan werken. Bijvoorbeeld door een ernstige ziekte of na een ernstig ongeval. In dat geval hoeft hij of zij niet te wachten tot het einde van het tweede ziektejaar. De zieke medewerker kan dan zelf tussen de 3e en de 68ste week vervroegde IVA aanvragen.

De voordelen van de vervroegde IVA

De aanvraag voor vervroegde IVA wordt beoordeeld door de bedrijfsarts of de arbodienst. De toekenning heeft voor je klant en de medewerker een aantal voordelen:

De re-integratieverplichtingen vervallen voor zowel de werkgever als de medewerker;

De medewerker krijgt een uitkering van 75 procent van het laatstverdiende sociale verzekeringsloon; Je klant mag de vervroegde IVA-uitkering aftrekken van het salaris dat hij of zij door moet betalen aan de medewerker.

Tips voor een zorgvuldige aanvraag van de IVA-uitkering

De vervroegde IVA heeft voordelen voor je klant en de medewerker. Om de aanvraag zorgvuldig te laten verlopen, hebben we een aantal tips op een rijtje gezet.

Attendeer je klant op het opzegverbod en de transitievergoeding

Heeft de medewerker van je klant een vervroegde IVA-uitkering of loopt er een aanvraag? Dan geldt er een opzegverbod. Je klant kan de medewerker in die periode dus niet ontslaan. Als de medewerker meer dan twee jaar ziek is, mag je klant de arbeidsovereenkomst beëindigen. Voor de transitievergoeding die je klant betaalt aan de medewerker, kan hij of zij dan compensatie aanvragen bij UWV. Wordt het dienstverband binnen 104 weken beëindigd, dan heeft je klant geen recht op deze compensatie.

Zorg dat je klant rekening houdt met vakantietoeslagen en vakantiedagen

Een medewerker met een vervroegde IVA-uitkering bouwt verlofuren op en heeft recht op vakantietoeslag. Ook als de aanvraag voor de uitkering nog loopt. Je klant moet dus jaarlijks het vakantiegeld uitbetalen en de medewerker kan gewoon vakantie-uren opnemen. De medewerker moet de vakantie wel aan de werkgever melden. Als het dienstverband na twee jaar wordt beëindigd, moet je klant de niet opgenomen verlofuren en de opgebouwde vakantietoeslag uitkeren.

Adviseer je klant om een WIA-expert van Sazas in te schakelen

De aanvraag voor de vervroegde IVA-uitkering kan emotionele impact hebben. Zo kan de beoordeling door UWV confronterend zijn voor de medewerker. Ook bij je klant kan de aanvraag het gevoel oproepen van de medewerker af te willen. Heeft je klant een verzuimverzekering bij Sazas? Dan kan er een WIA-expert ingeschakeld worden. Een WIA-expert heeft oog voor de situatie en denkt mee. Samen met je klant en de medewerker kan de WIA-expert alles op een rijtje zetten en praktische ondersteuning bieden bij de aanvraag van de vervroegde IVA-uitkering.

Bron: Sazas