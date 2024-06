Beleggers willen in fraudestandaard IAASB ook aandacht voor corruptie

De International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) wil de internationale auditstandaard ISA 240 over fraude gaan aanscherpen. Het voorstel moet meer duidelijkheid geven over de verantwoordelijkheid van de accountant en moet ertoe leiden dat het fraudeopsporingsproces strakker in elkaar zit.

Ernstige vorm van fraude

Eumedion mist aandacht voor het fenomeen corruptie, zo valt te lezen in de reactie op de vorige week geëindigde consultatie van de standaard. ‘Corruptie misleidt beleggers. De gerapporteerde omzet, kosten of marges worden dan niet gegenereerd door de kracht van de product-marktcombinaties, maar door het geven (of ontvangen) van illegale voordelen aan partijen. Met corruptie worden ook niet-gerapporteerde financiële en reputatierisico’s aan boord genomen. Eumedion beschouwt corruptie als een ernstige vorm van fraude.’

Aparte standaard

De voorgestelde wijzigingen in de internationale controlestandaard 240 over het thema fraude voldoen in dit opzicht niet aan de verwachtingen van Eumedion. De IAASB heeft corruptie opzettelijk in een andere standaard ondergebracht omdat de definitie ervan per regio verschilt en omdat het opnemen van corruptie in de standaard de reikwijdte van de audit significant zou vergroten.

Maar corruptie valt juist wel onder de voorgestelde fraudedefinitie, aldus Eumedion. Die luidt: ‘Een opzettelijke daad van een of meer individuen in het management, toezichthouders, medewerkers of derde partijen, waarbij van misleiding gebruik wordt gemaakt om een onterecht of onwettelijk voordeel te verkrijgen.’ De opmerking dat het opnemen van corruptie in de standaard de scope van de audit zou verbreden, is geen geldig argument om het niet te doen, vindt Eumedion. ‘Het is geen factor waar de IAASB voor zou moeten terugdeinzen.’

De beleggersclub wijst naar NBA-handreiking 1137 over corruptie. ‘Die beschrijft corruptie eerder als fraude dan als het niet voldoen aan wetten en regels.’ Eumedion staat een zero-tolerancebeleid voor op corruptiegebied: ‘Het is een verzwaarde vorm van fraude en een destructieve vorm van kortetermijnvisie die op gespannen voet staat met duurzame langetermijnwaardecreatie.’