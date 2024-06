Moet je klant loon doorbetalen bij ziekte?

Is een medewerker van je klant ziek, dan moet hij of zij het loon doorbetalen. Deze loondoorbetalingsverplichting geldt de eerste 2 jaar. In dit artikel legt verzuimspecialist Sazas uit hoeveel de werkgever moet betalen, welke maatregelen er zijn om de kosten laag te houden en waar je klant op moet letten.

Hoeveel moet de werkgever betalen?

Je klant moet een zieke medewerker de eerste 2 jaar minimaal 70 procent van het brutoloon doorbetalen. Dat is inclusief vakantietoeslag, een dertiende maand en bonusregelingen. Is er een cao van toepassing dan kunnen daar andere afspraken in staan. Zo is in heel veel cao’s bijvoorbeeld vastgelegd dat de werkgever in het eerste jaar 100 procent van het loon door moet betalen en in het tweede ziektejaar 70 procent.

Compensatie voor kleine bedrijven

Voor kleinere bedrijven kan ziekteverzuim grote financiële gevolgen hebben. Zeker als een medewerker langdurig afwezig is. Voor kleine werkgevers is er een aantal maatregelen genomen om de kosten van de loondoorbetalingsverplichting laag te houden:

Vanaf 2022 geldt een aangepaste premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof);

Bedrijfsartsen krijgen meer verantwoordelijkheid. Werkgevers kunnen hierdoor eenvoudiger de adviezen opvolgen en loonsanctie voorkomen;

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) kan gebruikmaken van een verzuimverzekering met een keurmerk van de overheid (de mkb verzuim-ontzorgverzekering)

Naast bovenstaande maatregelen is het voor je klant aan te raden om per ziektegeval kritisch te kijken naar de loondoorbetalingsverplichting. Er zijn namelijk verschillende uitzonderingen.

Waar moet je klant op letten bij de loondoorbetalingsverplichting?

Wachtdagen

In de meeste gevallen moet de werkgever vanaf de eerste ziektedag het loon doorbetalen. In de cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan over wachtdagen. Je klant hoeft over deze dagen geen loon te betalen. Wachtdagen gelden niet als de medewerker zich beter meldt en binnen 4 weken opnieuw ziek wordt. In dat geval moet je klant het loon vanaf de eerste dag doorbetalen.

Zwangerschap

De volledige loondoorbetalingsverplichting geldt ook voor een medewerkster die ziek is tijdens of na de zwangerschap. Soms kan dan een zwangerschapsuitkering aangevraagd worden. Dat is afhankelijk van de oorzaak en of de medewerkster voor, tijdens of na haar zwangerschapsverlof ziek wordt.

Orgaandonatie

Is een medewerker ziek vanwege orgaandonatie? Dan moet de werkgever altijd 100 procent van het loon doorbetalen. Je klant kan dan een Ziektewet-uitkering aanvragen bij UWV. UWV betaalt de uitkering aan de werkgever.

Gedeeltelijk werken

Het kan zijn dat de zieke medewerker niet alle taken kan verrichten of niet alle uren kan werken, zoals is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Als een zieke medewerker maar gedeeltelijk kan werken, is hij of zij arbeidsongeschikt. Dat betekent dat je klant ook in die situatie verplicht is om minimaal 70 procent van het loon door te betalen.

Einde contract

Als de arbeidsovereenkomst van een zieke medewerker afloopt, dan moet je klant de medewerker op de laatste dag ziekmelden bij UWV. De loondoorbetalingsverplichting eindigt en de medewerker krijgt een Ziektewet-uitkering van UWV.

AOW

Ook als een AOW-gerechtigde medewerker ziek wordt, moet je klant verplicht het loon doorbetalen. Werkt de medewerker via een uitzendbureau? Dan heeft hij of zij mogelijk geen recht op loondoorbetaling bij ziekte. Of hij of zij heeft recht op minder dan 6 weken loondoorbetaling. In dat geval kan er een ziektewetuitkering van maximaal 6 weken aangevraagd worden. Dit is bijvoorbeeld ook het geval als de medewerker een tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft die eindigt binnen de loondoorbetalingsperiode van 6 weken.

Flexibele contracten

Heeft de medewerker een oproep- , min-max- of nul-urencontract dan moet de werkgever in de meeste gevallen 70 procent van het loon doorbetalen in geval van ziekte. Per contract kunnen er andere regels gelden of zijn zaken niet helemaal vastgelegd in de wet.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.

