Fiscalist van Afrojack weigert fouten toe te geven

Afrojack had voor het indienen van zijn aangiftes over 2012 en 2013 belastingadviseurs ingehuurd. Hij verkeerde volgens het OM in de veronderstelling dat hij voor belastingdoeleinden niet langer in Nederland woonde. Door zijn werk als internationaal bekende dj was hij vrijwel nooit in Nederland. De Belastingdienst stelt echter dat Afrojack helemaal niet was geëmigreerd, maar gewoon in Spijkenisse woonde.

Een rechtszaak tegen Afrojack is eerder door het OM geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Uit onderzoek is niet gebleken dat de dj wist dat zijn aangiftes onjuist waren. Het fiscale nadeel is inmiddels terugbetaald aan de Belastingdienst. Maar zijn belastingadviseurs gaan niet vrijuit. Tegen een fiscalist uit Veenendaal eist het OM 180 uur dienstverlening omdat hij bewust onjuiste belastingaangiftes zou hebben ingediend voor de artiest. Hierin werd onder meer gesteld dat Afrojack niet meer in Nederland woonde.

De fiscalist was ten tijde van het indienen van de desbetreffende aangiftes al twintig jaar werkzaam in de fiscale aangifte- en adviespraktijk en al meer dan dertien jaar partner bij een accountants- en belastingadvieskantoor. Hij heeft een universitaire studie fiscaal recht gevolgd en vervolgens een beroepsopleiding tot belastingadviseur gedaan bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Juist in die hoedanigheid als deskundig belastingadviseur was hij volgens de officier betrokken bij en verantwoordelijk voor de indiening van de tenlastegelegde aangiftes inkomstenbelasting waar het bij de behandeling van de zaak op 2 juli om ging.

De fiscalist was feitelijk leidinggever bij het accountants- en belastingadvieskantoor. Uit niets is gebleken dat Afrojack in de tijd dat hij cliënt was van het kantoor duidelijk is verteld dat zijn feitelijke gedrag niet paste bij een emigratieaangifte.

Ernst van de feiten

Voor het OM ging het over de rol en de zorgplicht van de belastingadviseur die de belastingaangiftes opstelt en indient namens een cliënt. Een cliënt die zijn belastingaangifte laat indienen door een adviseur gaat er tenslotte vanuit dat dat gebeurt in lijn met de geldende wet- en regelgeving en die cliënt wil, door inschakeling van dat kantoor en die deskundige, voorkomen dat er fouten worden gemaakt bij de indiening van die belastingaangifte, aldus het OM.

In het maatschappelijk verkeer dienen mensen binnen redelijke grenzen op elkaar te kunnen vertrouwen. Ook de Belastingdienst behoort te kunnen vertrouwen op mededelingen van belastingplichtigen en zeker op die van hun rechtsgeleerde gemachtigden. Dit vertrouwen heeft verdachte met de door hem, namens zijn cliënt, ingediende belastingaangiftes ernstig geschonden.

Strafeis

Verdachte heeft gedurende het onderzoek op geen enkel moment inzicht getoond in het laakbare van zijn handelwijze. In plaats daarvan wijst hij, volgens de officier, alle verantwoordelijkheid voor de ingediende belastingaangiftes af en schuift deze in zijn geheel in de schoenen van anderen. Een taakstraf van 180 uur vindt de officier hier op zijn plaats, gelet op onder andere het tijdsverloop sinds het strafrechtelijk onderzoek is gestart.

