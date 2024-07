Toestemming waakhond voor deelname Waterland in Moore DRV

Moore DRV liet onlangs weten dat het externe financiering aantrekt bij Waterland Private Equity Investments. Daarmee is de lijst met investeringen van PE-partijen in de accountancy weer wat langer geworden. Waterland nam in 2022 ook al een belang in De Jong & Laan en was daarmee een van de eersten die zich in de accountancy begaf. De afgelopen twee jaar volgden veel anderen.

Groeiambitie

Moore DRV maakte bij de entree van Waterland ook bekend dat Van Noordenne Accountants zich bij haar aansluit. Het ambitieuze accountantskantoor mikt op een top 10-positie in de sector en nam recent ook al Ruitenburg over. DRV groeide de afgelopen jaren zowel autonoom als door overnames. Met de recente uitbreidingen met Ruitenburg en Van Noordenne Accountants versterkt het kantoor haar positie in Zuid-Holland, en breidt het uit aan de randen van het werkgebied met vestigingen in onder meer Den Haag en Gorinchem. Dat gebeurde ook in 2023 in Midden- en Oost-Brabant met de aansluiting van Trivent accountants & belastingadviseurs. De toevoeging van Rijkse Accountants & Adviseurs per 1 januari van dit jaar betekende een forse versterking in Zeeland. Moore DRV heeft na de aansluitingen zo’n 1.350 mensen in dienst, verspreid over 20 vestigingen in Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland.

Uitsluitende zeggenschap?

Daar staat nu dus ook Waterland met kapitaal achter. De ACM liet onlangs weten dat de PE-partij uitsluitende zeggenschap over de DRV Groep wil verkrijgen. DRV zelf liet daarop aanvankelijk weten dat dat niet het geval is: “De feitelijke situatie is: Waterland neemt een economisch belang van 55% in Moore DRV. De partners behouden de overige 45%. De partners behouden de meerderheid in het stemrecht (50 plus 1) en de accountants vormen de meerderheid in de partnergroep.”

Inmiddels is een woordvoerder van het kantoor daar tegenover Accountancy Vanmorgen met een nieuwe toelichting over gekomen: “De afgelopen weken hebben we diverse partijen gesproken over het gebruik van de term ‘uitsluitende zeggenschap’. De ACM ontleent deze term aan het mededingingsrecht en vanuit dat recht bezien gebruikt zij de term correct. Als je de term leest, dan zou je kunnen denken dat we in strijd met de Wta handelen. Dat is zeer nadrukkelijk niet het geval. Het naleven van de wetgeving in de auditpraktijk is geborgd: het dagelijks beleid van de zogenoemde Wta-gereguleerde entiteiten, de accountancyorganisatie, wordt in meerderheid bepaald door de partners van Moore DRV.”

De ACM geeft nu dus definitief groen licht voor de deal.