KPMG-partners die bij examenfraude betrokken waren leveren inkomsten in

Megaboete VS

De Amerikaanse toezichthouder Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) deelde dit voorjaar een recordboete van 25 miljoen dollar uit aan KPMG Nederland. Er bleek door honderden professionals van het accountantskantoor examenfraude te zijn gepleegd. Daarbij waren ook partners en het toen al opgestapte hoofd van de accountancytak Marc Hogeboom. Het ging om de grootste boete die de PCAOB ooit heeft opgelegd. De Nederlandse toezichthouder AFM plaatste KPMG onder verscherpt toezicht. Aan Hogeboom persoonlijk werd door PCAOB een civielrechtelijke geldboete van $150.000 opgelegd, en daarnaast een berisping en een levenslang beroepsverbod.

Claw-back

Voor Hogeboom blijft het daar dus niet bij. Tegenover Accountancy Vanmorgen bepleitten hoogleraar Marcel Pheijffer en UvA-promovendus Tjibbe Bosman eerder al dat KPMG de zogeheten claw-backregeling zou moeten toepassen bij equity partners die bij examenfraude betrokken waren. Daarmee kan een gemiddeld jaarsalaris worden gevorderd.

Na eerdere schandalen leidde het rapport In het publiek belang er in 2014 toe dat bijna alle OOB-kantoren een claw-backregeling invoerden voor equity partners. Die bouwen sindsdien veelal in 6 jaar tijd een bedrag op via reservering uit winstrechten, dat in die periode oploopt tot één gemiddeld jaarinkomen. Bij verwijtbaar handelen wordt het bedrag niet uitbetaald, maar verliest de accountant zijn aanspraak daarop geheel of gedeeltelijk.

KPMG wilde in reactie op het pleidooi van Pheijffer en Bosman eerder niet ingaan op de vraag of er via de claw-backregeling geld zou worden teruggevorderd van voormalig topman Hogeboom en andere bij examenfraude betrokken equity partners. “Over de sanctionering en over individuele gevallen doen wij geen uitlatingen”, liet een woordvoerder van het kantoor weten. Inmiddels is duidelijk dat KPMG inderdaad de regeling heeft toegepast. Hoeveel er is ingevorderd en om hoeveel partners het gaat wordt uit de passage in het jaarverslag niet duidelijk:

Raad van bestuur levert ook in

Overigens leverden alle KPMG-partners afgelopen jaar in, bleek al eerder uit het jaarverslag, ook de partners die niet bij examenfraude betrokken waren. De Amerikaanse recordboete drukte namelijk behoorlijk op de winst van het accountantskantoor, waardoor alle partners zo’n drie ton aan winstuitkering inleverden.

Dat heeft ook weer invloed op de inkomsten van leven van de Raad van Bestuur. Marcel Pheijffer bepleitte eerder al dat er inkomsten van de huidige CEO Stephanie Hottenhuis zouden moeten worden teruggevorderd, vanwege haar rol in de affaire. Uit het jaarverslag van KPMG blijkt dat de Raad van Bestuur inderdaad ook in gaat leveren, al zal dat nog niet direct het geval zijn:

