Advies: deken en BFT hebben als toezichthouder zelfstandig verschoningsrecht

Advocaat-generaal (AG) Spronken heeft de Hoge Raad geadviseerd dat zowel de deken van de Haagse Orde van Advocaten als het Bureau Financieel Toezicht (BFT) een zelfstandig verschoningsrecht hebben bij het uitvoeren van hun toezichthoudende taken. Het advies komt naar aanleiding van in beslag genomen toezichtrapporten in de fraudezaak rond notaris Frank Oranje van Pels Rijcken.