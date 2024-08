Zzp’ers willen meer duidelijkheid over schijnzelfstandigheid

Schijnzelfstandigheid is dat iemand zich presenteert als zelfstandige, terwijl er volgens het arbeidsrecht sprake is van een dienstverband. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat het betalen van belasting en/of premies wordt ontweken. Volgend jaar wordt het handhavingsmoratorium opgeheven en kan de Belastingdienst weer op normale wijze corrigeren op schijnzelfstandigheid.

Wat vooraf ging

Overigens is het goed om op te merken dat de handhaving op schijnzelfstandigheid allerminst is gepauzeerd. Vanaf 1 mei 2016 ging de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) van start. Deze wet leidde tot de intrekking van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij het goed kwalificeren van arbeidsrelaties, werden modelovereenkomsten geïntroduceerd. In de praktijk bleek dit echter niet goed te werken. Daarom besloot het toenmalige kabinet het zogeheten ‘handhavingsmoratorium’ in te stellen.



Dit moratorium houdt in dat er wel toezicht wordt gehouden, maar dat er bij geconstateerde onjuistheden niet met terugwerkende kracht wordt gecorrigeerd (uitgezonderd gevallen van kwaadwillendheid of het niet opvolgen van gegeven aanwijzingen). Het handhavingsmoratorium ging in november 2016 in. De huidige politieke wens is om dit moratorium per 1 januari 2025 op te heffen. Er wordt verwacht dat pas na 1 januari 2026 het nieuwe wetsvoorstel ‘Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden’ (VBAR) wordt aangenomen en geïmplementeerd.

Zzp’ers in verweer

Zelfstandigen zien de opheffing van het moratorium per 1 januari 2025 niet zitten. “De redenen die ten grondslag liggen aan de totstandkoming van dat moratorium, acht jaar geleden, zijn echter nog onveranderd”, schrijft de belangenorganisatie voor zelfstandigen in een position paper. “En ook de wijze waarop de Belastingdienst wil gaan handhaven is onveranderd. De beoogde opvolger van de wet DBA, de conceptwet VBAR, ligt momenteel bij de Raad van State voor advies. Het is nog niet duidelijk of, en zo ja, in welke vorm, deze nieuwe wetgeving er gaat komen. Maar eventuele nieuwe wetgeving gaat er hoe dan ook niet zijn vóór 1 januari 2025. Wat wordt dan de basis en wat zijn de uitgangspunten waar de Belastingdienst op gaat handhaven?”

VZN is tegen opheffing van het moratorium “zolang er geen nieuwe regelgeving is, in de vorm van een rechtsvermoeden van werknemerschap met een daarbij horende tariefgrens als richtsnoer voor handhaving”. Daarmee doelt de belangenclub op schijnconstructies waarbij werkenden zich inschrijven als zelfstandige, maar onvoldoende betaald krijgen en weinig tot geen autonomie hebben op het gebied van tarieven, taken, werktijden en locaties. “Gerichte handhaving bij lage tarieven kan hieraan bijdragen.”

Voor het rondetafelgesprek op 5 september hebben ook vakbond FNV en branchevereniging ABU een position paper ingestuurd. Die zijn te raadplegen op de website van de Tweede Kamer.