Pheijffer: offshoring in accountancy bemoeilijkt aansprakelijkstelling

Dit biedt verlichting en kostenbesparingen, maar brengt ook aanzienlijke risico’s met zich mee, waarschuwt hoogleraar Marcel Pheijffer in zijn nieuwe column in het FD.

De groeiende druk op accountants komt niet alleen door de traditionele financiële controles, maar ook door de toenemende vraag naar diensten op het gebied van ESG. Hoewel offshoring aantrekkelijk lijkt om capaciteitsproblemen aan te pakken, stelt Pheijffer dat dit niet per se tot betere kwaliteit leidt. Sterker nog, het kan leiden tot een complex juridisch doolhof en problemen met toezicht, vooral omdat buitenlandse toezichthouders mogelijk geen directe controle hebben over het werk dat in landen als India wordt uitgevoerd.

Pheijffer benadrukt dat offshoring dus weliswaar financiële voordelen biedt, maar ook aanzienlijke risico’s met zich meebrengt die zorgvuldig moeten worden afgewogen. De kwaliteit van offshore werk is moeilijk te garanderen en fouten kunnen makkelijker worden afgeschoven tussen verschillende juridische entiteiten binnen een mondiale organisatie, schrijft de columnist. Dit creëert een “listig juridisch spinnenweb” waardoor de drempel hoger wordt voor toezichthouders, cliënten en aandeelhouders om accountants aansprakelijk te stellen.