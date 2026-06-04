Als intermediair wilt u snel, veilig en zonder gedoe met eHerkenning kunnen inloggen bij instanties zoals de Belastingdienst of het UWV.

Toch kan dit een uitdaging zijn wanneer u voor meerdere organisaties werkt. De oplossing? Ketenmachtigingen. In deze blog leggen we uit wat ketenmachtigingen zijn, waarom ze essentieel zijn en hoe u uw processen aanzienlijk kunt verbeteren.

Wat zijn ketenmachtigingen?

Bent u een intermediair die namens uw relaties moet inloggen bij bijvoorbeeld de Belastingdienst of UWV? Dan is een ketenmachtiging van Z login onmisbaar. Hiermee kunt u eenvoudig inloggen bij diverse (overheids)diensten namens meerdere organisaties, zonder dat uw relaties zelf eHerkenning nodig hebben.

Efficiënter werken met eHerkenning?

Als intermediair ligt het initiatief voor het regelen van machtigingen vaak bij u. Dat kost tijd en administratie, tenzij u dit slim organiseert.

Vanuit dit oogpunt heeft Z login een eigen online beheermodule ontwikkeld speciaal voor intermediairs waarmee u processen kunt automatiseren en stroomlijnen. In deze online selfservice omgeving kunt u onder andere zelf al uw machtigingen centraal beheren en nieuwe relaties toevoegen.

De voordelen van de Z login beheermodule

Een moderne oplossing voor ketenmachtigingen biedt u onder andere:

Bulk aanvragen: vraag meerdere ketenmachtigingen tegelijk aan

vraag meerdere ketenmachtigingen tegelijk aan Volledig overzicht: direct inzicht over de status van actieve en inactieve machtigingen

direct inzicht over de status van actieve en inactieve machtigingen KVK-koppeling: automatisch gegenereerde contracten altijd correcte bedrijfsgegevens

automatisch gegenereerde contracten altijd correcte bedrijfsgegevens Persoonlijke communicatie: stuur een boodschap mee naar uw relatie

stuur een boodschap mee naar uw relatie Groepsbeheer: werk efficiënter met profielen en gebruikersgroepen

werk efficiënter met profielen en gebruikersgroepen Multi-KVK beheer: beheer meerdere organisaties vanuit één omgeving

Dit soort functionaliteiten zorgen ervoor dat u minder tijd kwijt bent aan administratie en meer kunt focussen op uw relaties.

Persoonlijke begeleiding en advies op maat

eHerkenning is vaak iets wat aangeschaft móet worden en het kan in sommige gevallen een hoop geregel met zich meebrengen. De specialisten van Z login nemen dit proces graag uit handen en ontzorgen u en uw klanten, met oog voor de continuering van uw dienstverlening. Ook bij wijzigingen zoals fusies of overnames is het belangrijk dat uw machtigingen goed geregeld blijven. Ook hierin kunnen zij u persoonlijk begeleiden en adviseren over de beste aanpak.

Transparante kosten, maximale flexibiliteit

Niemand houdt van verborgen kosten. Daarom is het belangrijk om te kiezen voor een aanbieder die transparant werkt. Let hierbij op:

Geen extra kosten voor meerdere machtigingen per aanvraag

Eenvoudig verwijderen van relaties

Onbeperkt gebruikers koppelen

Zo houdt u controle over uw kosten en groeit uw oplossing eenvoudig mee met uw organisatie.

Conclusie: bespaar tijd en werk slimmer

Ketenmachtigingen zijn onmisbaar voor iedere intermediair die efficiënt wil werken met meerdere relaties. Door te kiezen voor een betrouwbare oplossing met eHerkenning niveau 3 en een krachtige beheermodule, bespaart u tijd, voorkomt u fouten en verhoogt u uw productiviteit.

Wilt u uw processen optimaliseren en toekomstbestendig maken? Dan is dit hét moment om uw ketenmachtigingen goed te regelen.

Heeft u al ketenmachtigingen via een andere partij? De experts van Z login informeren u graag over de mogelijkheden.

Wilt u minder tijd kwijt zijn aan beheer en meer overzicht houden? Neem dan contact op met onze specialisten. Zij denken graag met u mee over een aanpak die past bij uw werkwijze en relatiebestand.