RSM zowel in accountancy als fiscaliteit bovenaan in MT1000

RSM is dit jaar door zakelijke beslissers uitgeroepen tot de nummer 1 accountant én fiscalist van Nederland in de jaarlijkse MT1000-ranglijst. In de categorie Accountancy wordt RSM gevolgd door respectievelijk PwC, KPMG en Deloitte. In de categorie fiscaal advies zijn PwC, Deloitte en KPMG Meijburg & Co de beste dienstverleners van 2025 na RSM.

Het onderzoek, uitgevoerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation (Universiteit van Amsterdam) in opdracht van MT/Sprout, baseert zich op beoordelingen van 4.843 zakelijke beslissers. Zij gaven hun oordeel over klantgerichtheid, productleiderschap, kwaliteit van uitvoering en de Net Promotor Score (NPS).

RSM

Volgens Wilfred Castricum, partner en Head of Audit & Assurance bij RSM, is de erkenning geen toeval: “Persoonlijke betrokkenheid is het fundament van onze organisatie. We werken bewust in overzichtelijke regionale teams waarin collega’s en klanten elkaar echt kennen. Dat vertrouwen en die nabijheid zijn essentieel. Tegelijkertijd profiteren onze klanten van de slagkracht van ons internationale netwerk, waarmee we wereldwijd snel en efficiënt kunnen schakelen.”

Ook Aiko Koster, partner en Head of Tax, benadrukt de combinatie van nabijheid en internationale verbinding bij RSM: “We zijn regionaal geworteld, maar wereldwijd verbonden. Voor klanten betekent dat een aanspreekpunt dichtbij huis, terwijl we tegelijkertijd complexe internationale vraagstukken kunnen oplossen. Juist die balans tussen persoonlijke aandacht en internationale slagkracht wordt gewaardeerd.”

De nummer 1-positie weerspiegelt volgens RSM de focus op kwaliteit en ontwikkeling bij het kantoor. ‘Binnen de organisatie wordt fors geïnvesteerd in vaktechniek, vitaliteit en ondernemerschap. Nieuwe specialisaties, zoals bedrijfswaarderingen, zijn ontstaan doordat medewerkers de ruimte krijgen om hun expertise verder uit te bouwen. Ook samenwerking met kennisinstituten, zoals de Nyenrode Business Universiteit, versterken de inhoudelijke positie richting familiebedrijven en het grotere mkb.’ Castricum: “We willen geen dikke handboeken, maar bruikbare inzichten. Complexe data en regelgeving vertalen wij naar praktische oplossingen die klanten verder helpen.”

Over MT1000

De MT1000-ranglijst is gebaseerd op uitgebreid onderzoek onder 4.843 zakelijke beslissers die in de afgelopen drie jaar zaken hebben gedaan met de beoordeelde bedrijven. Zij beoordelen dienstverleners op klantgerichtheid, productleiderschap, kwaliteit van uitvoering en de Net Promotor Score (NPS) – een maatstaf voor klanttevredenheid en loyaliteit.

De volledige ranglijst is hier te vinden.