Minimumuurloon in 2025: regeling indexatie gepubliceerd

Minister Van Hijum van SZW informeert over indexaties van het minimumloon voor 2025. Het bruto wettelijk minimumuurloon wordt per 1 januari 2025 vastgesteld op € 14,06 per uur. Het referentiemaandloon bedraagt per 1 januari 2025 bruto € 2.191,80 per maand.

Het eerstvolgende moment dat het minimumloon wordt geïndexeerd is op 1 januari 2025. Hierbij wordt de indexatiewijze toegepast zoals voorgeschreven in artikel 14, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Per 1 januari 2025 bedraagt het wettelijk minimumuurloon € 14,06 (juli 2024: € 13,68). De Regeling Indexatie wettelijk minimumloon per 1 januari 2025 voorziet in deze indexatie en de bekendmaking van het wettelijk minimumuurloon. Deze regeling staat op rijksoverheid.nl en wordt spoedig aan de Staatscourant aangeboden voor publicatie.

Wettelijk minimuurloon verplicht

Vanaf 1 januari 2024 is het verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijke minimumuurloon te betalen.

Door de invoering van het wettelijk minimumuurloon op 1 januari 2024 geldt voor werknemers in alle sectoren één uniform minimumuurloon. Voor werknemers die het minimumloon verdienen en een voltijds dienstverband van méér dan 36 uur per week hebben (bijvoorbeeld 37 of 40 uur) heeft de invoering van het wettelijk minimumuurloon tot een loonsverhoging geleid.

Bruto wettelijk minimumuurloon

Het aanpassingspercentage van de indexatie bedraagt 2,75%.

Na de (wettelijke) afronding wordt het bruto wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2025 vastgesteld op € 14,06 per uur.

In totaal neemt het brutominimumuurloon voor personen van 21 jaar en ouder (na afronding) als gevolg van de indexatie per 1 januari 2025 toe met 2,78 procent ten opzichte van het uurbedrag dat gold op 1 juli 2024.

Referentiemaandloon

Het referentiemaandloon bedraagt per 1 januari 2025 bruto € 2.191,80 per maand (juli 2024: € 2.133,60 per maand).

Door de inwerkingtreding van de Wet invoering minimumuurloon per 1 januari 2024 het referentiemaandloon van artikel 8, eerste lid, onderdeel b, van de WML niet langer als basis dient voor het minimumloon waarop de werknemer uit hoofde van een dienstbetrekking recht heeft (dat is sinds 1 januari 2024 het minimumuurloon).

Het referentiemaandloon wordt nog wel gebruikt voor het vaststellen van de hoogte en de indexatie van diverse uitkeringen. Het referentiemaandloon wordt op grond van de wet afgerond op een veelvoud van 60 cent. Ten opzichte van 1 juli 2024 stijgt het referentiemaandloon met 2,73 procent.

Minimumjeugdloon

De met het wettelijk minimumuurloon corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon:

Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon.

Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen. In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:

Regeling Indexatie wettelijk minimumloon per 1 januari 2025