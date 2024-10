Op naar persoonlijk advies op maat met datagedreven software

“Met een dashboard heb je alle relevante KPI’s samen op één plek en stel je je klant in staat om de juiste datagedreven beslissingen te nemen”, aldus Erik Ledeboer, Exact-expert op het gebied van data.

De verandering van controlerende naar adviserende rol brengt uitdagingen met zich mee in de accountancybranche. In plaats van de boekhouding achteraf te controleren, word je als accountant steeds meer gezien als sparringpartner bij zakelijke beslissingen. Al in 2023 kwam uit de Mkb Barometer dat 47 procent van de kantoren het ontwikkelen van deze adviesrol de belangrijkste sectorspecifieke uitdaging vond. Je moet immers wel zorgen dat je klaar bent voor je nieuwe rol.

Waar in 2023 nog 45 procent van de kantoren aangaf dat data een beperkte rol speelden bij het behalen van hun bedrijfsdoelen, onderschrijven in 2024 maar liefst negen van de tien kantoren het belang van data hierbij. Tachtig procent van hen geeft zelfs aan dat digitaliseringsprojecten prioriteit hebben binnen het kantoor en dat data gebruikt worden als basis voor besluitvorming. Mocht je nog twijfelen over datagedreven werken, na het lezen van dit artikel ben je er vast van overtuigd dat datagedreven werken ook – of júist – het persoonlijk adviseren makkelijker maakt. Want hoewel iedere onderneming anders is, blijft de essentie van ondernemers hetzelfde: focus houden op de zaken die het bedrijfsresultaat echt helpen.

Persoonlijke dashboards

Met persoonlijke dashboards voor iedere klant voorkom je versnipperde data en laat je eenvoudig zien welke bedrijfsprocessen voor welk resultaat zorgen. Tijdens adviesgesprekken neem je het dashboard erbij, zodat de data je advies op een overzichtelijke en duidelijke manier kracht bij zetten.

Als je relevante dashboards, die aansluiten bij de klantspecifieke bedrijfsvoering, combineert met de nodige branchekennis én je klant goed kent, ben je optimaal in staat cijfers goed te interpreteren. Zo’n dashboard op maat heb je nodig om samen met je klant te kunnen werken aan de ambities, vindt Erik Ledeboer. “Geen klant is hetzelfde. Iedere klant en klantgroep kent zijn eigen specifieke inzichten en behoeftes. Als accountant wil je dus een dashboard voorschotelen met voor de klant specifieke KPI’s op de voorgrond, die het meest bepalend zijn voor hun individuele business. Relevantie is key!”

Dashboarding in Exact Online

In de dashboards in Exact Online kun je vanuit een uitgebreide bibliotheek allerlei Key Performance Indicatoren (KPI’s) zetten en deze naar wens verplaatsen of spreiden over meerdere pagina’s. Zo laat je precies die cijfers zien die aansluiten op de voorkeuren van je klant. Een ander voordeel van dashboarding in Exact Online is standaardisatie op basis van het Referentie Grootboek Schema (RGS), dat rapporteren vanuit de boekhouding eenvoudiger maakt. Stoeien met Excelsheets is verleden tijd en je kunt makkelijker benchmarken en appels met appels vergelijken, zonder dat je daar een complex business intelligence systeem voor nodig hebt.

Complete suite met geïntegreerde software

Gebruik je de accountancy suite van Exact Online, dan zijn alle oplossingen – van boekhouding en salarisadministratie tot jaarrekening en fiscale aangifte – geïntegreerd. Zo kun je in Exact Online Boekhouden en Exact Online Salaris klantspecifieke dashboards opstellen, die je online kunt delen met je klant. In Exact Online Jaarrekening en Exact Online Fiscaal kun je de jaarrekening en aangiftes vergezeld laten gaan door een visueel aantrekkelijk dashboard met diagrammen, uitleg en context. Dat komt veel beter aan dan saaie cijfers en grijze tabellen! Ook met het CRM binnen Exact Online Kantoorbeheer kun je klanten segmenteren op basis van kenmerken en per individuele klant dashboards aanpassen. Zo laat je nog eens een fraai visitekaartje achter als kantoor.

Financiële plus operationele kengetallen

Als je klant werkt met één van de brancheoplossingen van Exact Online – denk aan bijvoorbeeld Zakelijke Dienstverlening, Handel, Productie of Bouw – kun je nog een stap verder gaan. Vanuit je Exact Online accountancy omgeving deel je dan eenvoudig een dashboard waarin zowel de financiële als operationele kengetallen worden weergegeven. Dit geeft een 360 graden inzicht in de prestaties en basis. Erik Ledeboer legt uit. “Als je op basis van één dashboard zowel financiële als operationele KPI’s samen kunt raadplegen, wordt bepaalde samenhang duidelijk. Je leert je klant nog beter kennen en kunt hem van een breder bedrijfsadvies voorzien.”

Hulp of advies nodig?

Samengevat luidt het advies: investeer in je klant en ga samen om tafel om te bepalen welke kengetallen het meest relevant zijn om het bedrijf naar een hoger plan te tillen. Wil je meer weten over de accountancy suite van Exact Online? De Exact-experts vertellen je graag meer. Neem contact op door te bellen naar 015 711 50 00 of stuur een e-mail naar info@exactonline.nl.