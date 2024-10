Net ingevoerde CO2-registratieplicht nu alweer ter discussie

Ook denkt hij aan inperking van de verplichte jaarlijkse controle van elektrische apparaten en plaatst hij vraagtekens bij de risico-inventarisatie die werkgevers moeten maken van de werkplaats.

CO2-registratieplicht

Sinds 1 juli zijn bedrijven met minstens honderd werknemers verplicht vast te leggen op welke manier hun personeel naar het werk komt en zakelijke reizen aflegt: bijvoorbeeld of dat met de auto, trein of fiets gebeurt. Veel mkb-bedrijven zijn daar niet blij mee. “In mijn eerste week na de beëdiging ben ik al met Chris Jansen (staatssecretaris IenW) in gesprek gegaan over die CO2-registratie. Die was toen net een paar dagen ingegaan en leidt bij iedereen tot heel veel irritatie”, zegt Beljaarts.

Vereenvoudiging

De minister zegt tegen de krant dat de irritatie terecht is. “Want het is natuurlijk niet uit te leggen dat mensen in Excel van al hun werknemers iedere reisbeweging moeten vastleggen.” Hij denkt dat het op een intelligentere manier kan en denkt daarbij aan standaardmodellen waarmee werknemers eenvoudig hun vaste reispatroon kunnen vastleggen en dit niet meer dagelijks hoeven in te voeren.

(Telegraaf/ANP)