Aanpassing fiscale regelingen bedrijfsopvolging mogelijk vertraagd

Het kabinet streeft naar een hervorming die een minimumaandelenbelang van 5% vereist om voor fiscale tegemoetkomingen in aanmerking te komen. Tegelijkertijd wil men de toegang tot de regelingen verruimen voor familiebedrijven met versnipperd aandelenbezit, zoals Bavaria en Van Oord. Voor deze laatste maatregel wacht staatssecretaris Folkert Idsinga echter nog op goedkeuring van de Europese Commissie, omdat deze mogelijk als verboden staatssteun kan worden gezien.

Koppeling

In de Tweede Kamer is er steun voor het koppelen van de invoering van de beperking aan de verruiming, zodat beide tegelijkertijd in werking treden. De SGP heeft daarover een amendement ingediend, en de VVD, BBB, ChristenUnie en mogelijk ook de PVV steunen dit idee. Idsinga blijft echter bij zijn plan om de beperking per 2026 in te voeren en de verruiming pas na goedkeuring van Brussel, meldt het FD.

Familiebedrijven verdeeld

Ondertussen bestaat er ook verdeeldheid onder familiebedrijven over de reikwijdte van de voorgestelde wijzigingen. Belangenorganisatie FBNed waarschuwt dat duizenden familiebedrijven moeite kunnen krijgen met bedrijfsopvolging als de regeling enkel betrekking heeft op gewone aandelen. Veel familiebedrijven maken ook gebruik van andere aandelenstructuren, zoals preferente aandelen en hybride aandelen, wat door de huidige plannen niet wordt gedekt. FBNed en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs pleiten daarom voor herziening en meer tijd om een wet te ontwikkelen die de praktijk van familiebedrijven beter weerspiegelt.

De verwachting is dat het wetsvoorstel door deze kwesties mogelijk vertraging oploopt, vooral nu de Tweede Kamer deels aandringt op het uitstellen van de beperking totdat er zekerheid is over de verruiming voor familiebedrijven.

Bron: FD