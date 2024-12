Lavide kiest toch voor EY in plaats van Cypriotisch kantoor

Lavide is een van de kleine beursfondsen in Nederland die lange tijd geen controlerend (OOB) accountant konden vinden. Acht beursgenoteerde bedrijven dreigden daardoor zelfs hun notering kwijt te raken. Maar investeringsmaatschappij Value8 van CEO Peter Paul de Vries kwam met een creatieve oplossing door het Portugese accountantskantoor CFA aan te stellen voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2022. Daarna volgden meer fondsen zonder accountant dat spoor, en werd met onder andere het Cypriotische GCP een oplossing gevonden. Die buitenland-routes konden wel op de nodige kritiek rekenen.

Lavide meldde eerder dit jaar dat het in het Cypriotische accountantskantoor GCP Auditors Ltd. ook eindelijk een accountant had gevonden. Na een recente investering van Haerlem Capital heeft Lavide zich de afgelopen tijd onder leiding van de nieuwe bestuurder en voorzitter Thijs Groeneveld, gefocust op het aanstellen van een OOB-accountant. Dat is uiteindelijk niet GCP maar EY geworden, laat Lavide nu in een verklaring weten: “Met genoegen deelt Lavide mee dat EY groen licht heeft gegeven om de rol van oob-accountant op zich te nemen. Lavide heeft de onboarding met succes afgerond. In juli 2024 tekende Lavide een engagement letter met de Cypriotische OOB-accountant GCP Auditors. Beide voorstellen zullen voorgelegd worden aan aandeelhouders Lavide om de aanstelling te formaliseren.”

Voorkeur EY

Daarom wordt op 14 januari 2025 een nieuwe BAVA bijeengeroepen. De voorkeur van Lavide zelf gaat uit naar EY, meldt het beursfonds. “Het nieuwe bestuur brengt een adviserende stem uit voor EY. Het bestuur is op dit moment van mening dat EY het beste past bij de toekomstplannen van Lavide. Met name gezien de relatie die zal worden opgebouwd met institutionele beleggers.”

CEO Groeneveld: “Dit is een belangrijk eerste stap voor de organisatie en om de plannen van Lavide verder uit te rollen. Veel dank aan de oude voorzitter voor het neerzetten en onderhouden van de holdingstructuur, en aan het team voor de ondersteuning gedurende de onboarding fase met EY. Ik heb de samenwerking met EY als zeer prettig ervaren. Zij begrijpen de markt goed, en wij kunnen ons volledig vinden in de visie voor zowel de governance van Lavide als de investeringsstrategie. Namens Lavide en Haerlem Capital kijk ik uit naar het verder voortzetten van onze samenwerking.”