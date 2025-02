Leiderschap als retentiefactor

Veel accountants verlaten hun werkgever niet omdat ze het werk zat zijn, maar omdat het leiderschap tekortschiet. Wat maakt een leidinggevende een reden om te blijven – of juist om te vertrekken? En als je zelf in zo’n situatie zit, wat kun je dan doen?

Waarom accountants vaak niet weggaan vanwege het werk, maar vanwege hun leidinggevende

Stel je voor: Je zit met een collega aan de lunchtafel. “Ik ben er klaar mee,” zegt hij. “Het werk is leuk, de klanten ook, maar ik trek onze manager niet meer. Nooit een compliment, altijd druk, en nul interesse in hoe het met me gaat.” Je knikt. Want herkenbaar? Absoluut. En hij is niet de enige.

Leiderschap maakt of breekt werkgeluk

In de accountancy is de werkdruk vaak hoog en de deadlines strak. Juist daarom is een goede leidinggevende cruciaal. Niet alleen om je werk in goede banen te leiden, maar ook om erkenning te geven, je ontwikkeling te stimuleren en een veilige werksfeer te creëren.

Slecht leiderschap daarentegen leidt tot frustratie, stress en uiteindelijk vertrek.

Wat valt onder ‘gevalletje’ slecht leiderschap?

Slecht leiderschap kan zich op verschillende manieren uiten:

Gebrek aan waardering: Nooit een compliment ontvangen, alleen kritiek krijgen als iets niet goed gaat.

Nooit een compliment ontvangen, alleen kritiek krijgen als iets niet goed gaat. Micromanagement: Geen ruimte krijgen om zelfstandig te werken en steeds op de vingers worden gekeken.

Geen ruimte krijgen om zelfstandig te werken en steeds op de vingers worden gekeken. Onvoldoende communicatie: Geen duidelijkheid over doelen, verwachtingen of veranderingen binnen de organisatie.

Geen duidelijkheid over doelen, verwachtingen of veranderingen binnen de organisatie. Geen ondersteuning in groei: Geen mogelijkheden tot ontwikkeling, opleidingen of doorgroeimogelijkheden.

Geen mogelijkheden tot ontwikkeling, opleidingen of doorgroeimogelijkheden. Werkdruk zonder oog voor balans: Verwachten dat medewerkers altijd beschikbaar zijn zonder rekening te houden met werk-privébalans.

Wat kun je doen als je leidinggevende de dealbreaker is?

Bespreek je verwachtingen: Heeft jouw manager door dat je gefrustreerd bent? Veel leidinggevenden hebben geen idee. Wees concreet: “Ik zou graag meer feedback willen over mijn werk” of “Kunnen we bespreken hoe ik mij verder kan ontwikkelen?”

Heeft jouw manager door dat je gefrustreerd bent? Veel leidinggevenden hebben geen idee. Wees concreet: “Ik zou graag meer feedback willen over mijn werk” of “Kunnen we bespreken hoe ik mij verder kan ontwikkelen?” Probeer objectief naar de cultuur van je kantoor te kijken: Slecht leiderschap is vaak een symptoom van een breder probleem. Is er ruimte voor een open gesprek? Of is het gewoon ‘zo gaat het hier’? Als dat laatste het geval is, zal verandering heel lastig worden.

Slecht leiderschap is vaak een symptoom van een breder probleem. Is er ruimte voor een open gesprek? Of is het gewoon ‘zo gaat het hier’? Als dat laatste het geval is, zal verandering heel lastig worden. Weeg je opties af: Blijven klagen zonder actie levert je niks op. Zie je toch kans op verbetering? Bespreek het en geef het een kans. Maar als je elke dag gefrustreerd naar je werk blijft gaan, is het een duidelijk signaal dat je daaraan iets moet doen.

Neem de regie over je werkgeluk

Werkplezier en voldoening hangen niet alleen af van wat je doet, maar ook van de omgeving waarin je werkt en de manier waarop je wordt aangestuurd. Zit je niet goed op je plek? Onderzoek of je situatie verbeterd kan worden. Is de cultuur te rigide, de leidinggevenden niet bereid om te veranderen of ervaar je structureel gebrek aan waardering? Dan is het misschien tijd om verder te kijken.

