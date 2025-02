Overstappen van werkgever: hoe maak je de juiste keuze in de accountancy?

Maar een paar maanden later kom je erachter: de werkdruk is torenhoog, de cultuur afstandelijk en doorgroeien? Onduidelijk. Je hebt in feite een handtekening gezet onder een ‘all-you-can-work’ contract.Als accountant of finance professional werk je hard en wil je groeien. Een overstap kan je carrière een flinke boost geven, maar hoe zorg je dat je een weloverwogen keuze maakt en niet na een jaar (of korter) weer verder kijkt?

1. Bepaal je drijfveren en ambities

Wat zoek je écht in een nieuwe baan? Meer uitdaging in complexe dossiers? Een betere work-life balance? Of wil je juist doorgroeien naar manager of partner?

2. Onderzoek de bedrijfscultuur

Een accountantskantoor kan op papier perfect lijken, maar de praktijk is soms anders. Test op www.Finchonline.nl in hoeverre de bedrijfscultuur aansluit bij jouw persoonlijkheid.

3. Doorgrond de groeikansen

In de accountancy draait carrière maken vaak om meer dan alleen goed werk leveren. Wordt ontwikkeling gestimuleerd?

Is er een concreet opleidingsbudget?

Zijn er duidelijke groeipaden?

Hoe snel kun je stappen maken richting senior, manager of partner?

4. Kijk verder dan het salaris

Een hoger salaris is mooi, maar zonder een fijne werkomgeving of ontwikkelmogelijkheden kan de glans er snel vanaf zijn. Denk ook aan mogelijkheden voor:

Flexibele werkuren

Hybride werken

Goede pensioenregeling

5. Vraag door over werkdruk

Deadlines en drukke periodes horen bij accountancy, maar hoe gaat het kantoor hiermee om? Vraag in je sollicitatiegesprek:

Hoe worden piekperiodes opgevangen?

Wat doen ze aan werkdruk en welzijn?

Is er ruimte om nee te zeggen?

Zo maak je een bewuste keuze

Een overstap in de accountancy is een kans, maar neem de tijd om het goed te doen. Een weloverwogen keuze voorkomt dat je snel weer op zoek moet.

Wil je in een paar minuten ontdekken welke werkomgeving het beste bij je past? Doe de test op www.finchonline.nl en ontdek jouw ideale werkgever in de accountancy.