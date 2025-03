Omnyacc breidt uit met Groots

Omnyacc versterkt de positie in het noorden van het land verder, want er wordt in april ook een nieuwe vestiging in Groningen geopend.

Groots Bedrijfsadvies wordt geleid door Marcel Gritter en Fred van Dellen en is opgericht in 2013. Het bedrijf ondersteunt ondernemers met strategisch, operationeel en financieel advies. “Ik begon Groots Bedrijfsadvies met de visie om geen traditioneel accountants- en belastingadvieskantoor neer te zetten, maar een kantoor dat bedrijfsadvies rondom onze klant centraal stelt”, aldus Gritter.

Omnyacc, nummer 34 in de AV-top 50, heeft acht vestigingen in Noord-Holland en Noord-Nederland, gericht op ondernemers en werkgevers.

Op de foto v.l.n.r. Harold Steunebrink, Marcel Gritter, Chris van Buiten, Marco Keizer en Fred Van

Dellen.