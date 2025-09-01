PIA Group breidt verder uit met toetreding Omnyacc

Opnieuw een accountantskantoor dat met PIA in zee gaat: dit keer betreft het Omnyacc, dat ruim 300 medewerkers heeft verspreid over 8 vestigingen in de regio Noord-Holland en Noord-Nederland.

Daarbij gaat het om vestigingen in Den Helder, Texel, Schagen, Hoorn, Heerhugowaard, Leeuwarden, Groningen en Assen. Met de aansluiting van Omnyacc blijft PIA Group haar landelijke dekking en expertise verder versterken.

Omnyacc heeft een rijke historie sinds 1930 en heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een organisatie met een breed aanbod aan diensten — van accountancy, audit en fiscaliteit tot advies op het gebied van HR, juridische vraagstukken, corporate finance, strategisch bedrijfsadvies en financiële planning en bedient hiermee meer dan 7.000 klanten.

Voor Omnyacc is toetreden bij PIA Group een logische volgende stap, meldt het kantoor. “De accountancymarkt is volop in beweging. Daarom is het belangrijk voortdurend alert te blijven op kansen die Omnyacc als groeiende organisatie verder kunnen versterken,” aldus Ralf Hogenberk en Michel Krediet van Omnyacc. “De aansluiting bij PIA Group sluit perfect aan bij de ambitie van Omnyacc: lokaal blijven ondernemen met behoud van onze eigen cultuur en DNA, en tegelijkertijd onze dienstverlening voor ondernemers verder te versterken en onze medewerkers nog meer ontwikkelingsmogelijkheden bieden,” zegt Michel Krediet. “Vanaf de eerste kennismaking was er een sterke klik met PIA Group. Elk gesprek begon en eindigde met veel energie en draaide om de vraag hoe wij als Omnyacc, met de ondersteuning van PIA Group, onze organisatie nog sterker kunnen uitbouwen. Het delen van dezelfde normen en waarden was voor ons de doorslaggevende reden om juist deze stap te zetten met PIA Group,” vult Ralf Hogenberk aan.

CEO Ewout Brouwers van PIA Group: “PIA is een logische stap in de toekomst van Omnyacc, waar lokaal ondernemerschap en kantooroverstijgende samenwerking reeds geruime tijd bestaat. Samen verder bouwen, maar dan als onderdeel van PIA Group, waar (inter)nationale schaal en lokaal DNA elkaar blijven vinden.”

De Belgische PIA Group van ondernemer Steven Brouckaert betrad in 2022 de Nederlandse accountancymarkt toen het in Brouwers Accountants stapte. Sindsdien maakte PIA de afgelopen tijd, met steun van investeringsgroep Baltisse van de Belgische topondernemer Filip Balcaen, een flinke opmars binnen de Nederlandse accountancy.