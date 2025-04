Gerechtshof geeft Belastingdienst gelijk in zaak rond verboden dividendstrippen

Het gerechtshof Amsterdam heeft de Belastingdienst in het gelijk gesteld in twee zaken over onterecht teruggevraagde dividendbelasting door voormalige dochterbedrijven van ABN Amro. Het hof oordeelt, anders dan de rechtbank, dat de fiscus tijdig en correct heeft ingegrepen om dividendstrippen tegen te gaan.

De inmiddels opgeheven bedrijven Principal Tradings Netherlands en Midas Capital Netherlands claimden tussen 2012 en 2015 ingehouden dividendbelasting terug bij hun aangiftes voor de vennootschapsbelasting. Aanvankelijk keurde de Belastingdienst de verrekening voor 2012 en 2013 goed, wat neerkwam op een bedrag van €4 miljoen. Later werd deze goedkeuring ingetrokken en werd ook de verrekening voor 2014 en 2015 afgewezen.

Dividendstrippen mag niet

Het hof stelt in een enorm lang vonnis dat de Belastingdienst correct heeft gehandeld en dat beide bedrijven zich schuldig maakten aan verboden dividendstrippen. Deze praktijk houdt in dat aandelen met dividenduitkering tijdelijk worden ondergebracht bij een partij die recht heeft op belastingteruggave, waarna de ingehouden belasting wordt teruggevraagd en het fiscale voordeel wordt gedeeld.

Hoger beroep en cassatie

Eerder had de rechtbank Noord-Holland al geoordeeld dat sprake was van verboden dividendstrippen, maar stelde dat de Belastingdienst in sommige gevallen te laat of op onjuiste wijze aanslagen had opgelegd. Het hof heeft dat nu gecorrigeerd. De betrokken bedrijven gaan in cassatie bij de Hoge Raad.

De zaak sluit aan bij eerdere belastinggeschillen, zoals die tussen de fiscus en zakenbank Morgan Stanley, die eindigde in een schikking van bijna €200 miljoen. De bedrijven Principal Tradings en Midas Capital waren tot 2019 in handen van Kirchberg Investment Management, dat in 2010 via een managementbuy-out werd overgenomen door voormalige Fortis Bank-medewerkers.

