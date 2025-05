Cel en beroepsverbod voor omvangrijke faillissements- en belastingfraude oud-directeur Easy Life

Daarnaast is hem een beroepsverbod van vijf jaar opgelegd, en zal het vonnis, inclusief zijn naam, worden gepubliceerd zodra het onherroepelijk is – met het oog op bescherming van potentiële zakelijke relaties.

Easy Life

De veroordeelde was eerder in 2015 door het gerechtshof al schuldig bevonden aan grootschalige beleggingsfraude via Easy Life, waarmee hij samen met een medeverdachte beleggers voor ruim € 40 miljoen benadeelde. Dat leidde tot zijn persoonlijke faillissement, met een boedeltekort van meer dan € 78 miljoen in 2018. Binnen dat faillissement was hij wettelijk verplicht om zijn inkomsten door te geven aan de curator, ten behoeve van de schuldeisers. De man verzweeg echter dat hij tussen 2015 en 2019 meer dan € 1 miljoen aan inkomsten genereerde via onder meer autoverhuur, cryptohandel en arbeidsdetachering – ondergebracht in een bedrijf op naam van zijn ex-vriendin.

In plaats van deze inkomsten af te dragen, gebruikte hij ze voor persoonlijke luxe: dure horloges, exclusieve reizen, designerkleding en sportwagens. Hij liet bovendien na om inkomstenbelasting aan te geven over de jaren 2016-2018.

Omkoping

De verdachte werd verder schuldig bevonden aan niet-ambtelijke omkoping van een medewerker bij een groot elektronicaconcern. De medewerker regelde dat personeel van de verdachte ten onrechte meer uren kon declareren dan daadwerkelijk gewerkt. Daarnaast beïnvloedde hij aanbestedingsprocedures zodat voorkeursleveranciers, die commissies aan de hoofdverdachte betaalden, opdrachten kregen. De verdachte vervalste ook het cv van zijn ex-vriendin, zodat zij bij hetzelfde elektronicabedrijf in dienst kon treden.

Luxueuze levensstijl

De rechtbank oordeelt dat de verdachte het initiatief nam tot de gepleegde delicten en daarin ook anderen meesleepte, onder wie zijn ex-vriendin en de omgekochte medewerker. Beiden zijn veroordeeld tot de maximale taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden, onder meer vanwege het gebruik van een vals cv en betrokkenheid bij de omkoping.

Bij de straftoemeting weegt de rechtbank zwaar dat de verdachte kort na zijn eerdere detentie opnieuw fraude pleegde en een luxueuze levensstijl financierde, ten koste van schuldeisers en de fiscus. De rechtbank noemt zijn houding “schaamteloos”. Vanwege een overschrijding van de redelijke termijn van berechting met 3,5 jaar, wordt zes maanden strafkorting toegepast, wat resulteert in een gevangenisstraf van 48 maanden in plaats van 54.

Uitspraken: ECLI:NL:RBOBR:2025:2776, ECLI:NL:RBOBR:2025:2770 en ECLI:NL:RBOBR:2025:2775