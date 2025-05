Nieuwe aanhouding in miljoenenfraudezaak met vastgoedbeleggingen

De politie heeft dinsdag een tweede verdachte aangehouden in een omvangrijk onderzoek naar miljoenenfraude via vastgoedbeleggingen. De 43-jarige man, die geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, wordt ervan verdacht de fraudepraktijken van een eerder opgepakte verdachte te hebben voortgezet.

Zijn aanhouding volgt drie maanden na de arrestatie van de eerste verdachte in deze zaak. Bij de arrestatie zijn administratie en gegevensdragers in beslag genomen en zijn bankrekeningen bevroren om geld veilig te stellen, meldt de politie.

AFM

De zaak kwam aan het licht na een aangifte van de AFM, die meerdere meldingen ontving over verduistering van miljoenen euro’s via twee investeringsmaatschappijen: Spain Real Estate en PMR Vastgoed en Beleggingen. Volgens de politie zijn inmiddels meer dan 130 mensen gedupeerd.

Miljoenen binnengehaald

De eerste verdachte, een 68-jarige man uit Den Haag, werd op 19 februari gearresteerd. De man wordt verdacht van verduistering, oplichting en witwassen. Hij zou vanaf 2022 ruim vijf miljoen euro hebben binnengehaald van particulieren die dachten te investeren in vastgoedprojecten in Nederland en Spanje. Hoewel investeerders soms rente ontvingen, bleek het geld in werkelijkheid niet in vastgoed te worden gestoken. In plaats daarvan werd het overgeschreven naar privérekeningen van de verdachten en gelieerde ondernemingen.

De schijn van een legitieme belegging werd gewekt via professionele brochures, websites en fondsen, waarvan sommige nog recent actief waren. Tijdens het onderzoek bleek dat de laatste maanden nog nieuwe investeringen zijn gedaan. De tweede verdachte zou de activiteiten hebben voortgezet nadat de eerste was opgepakt.

Beide verdachten zullen zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden. De politie sluit extra aanhoudingen niet uit. Mogelijke slachtoffers worden opgeroepen zich te melden via een tipformulier op de website van de politie. Het onderzoek is nog in volle gang.