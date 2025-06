Boekhouder veroordeeld tot celstraf voor verduistering van ruim €270.000

De rechtbank Rotterdam heeft vorige week een 61-jarige boekhouder veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, wegens verduistering van in totaal ruim €270.000. De man was als boekhouder werkzaam was voor meerdere bedrijven, en maakte zich schuldig aan structurele fraude over een periode van drieënhalf jaar.