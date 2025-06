‘Pensioenstrijd’ voor de tuchtrechter: accountant KPMG aangeklaagd

Zaak 24/4216 Wtra AK

De tuchtzaak van vrijdag, waarin de controlerend accountant van de jaarrekening 2023 van grootste pensioenfonds ABP ter verantwoording werd geroepen, is onderdeel van een grotere strijd. Een groep klagers meent onder meer dat door het jarenlang niet indexeren van de rente het ABP-pensioen van menig deelnemer mogelijk duizenden tot tienduizenden euro’s te laag is. Klagers Harry Bollema en Willem Schuddeboom voeren die discussie veelal via social media maar hebben de strijd ook naar de rechtszaal verplaatst. Samen met ‘financieel activist’ Pieter Lakeman deden ze in februari aangifte tegen Beroepspensioenfond Loodsen wegens verduistering. Zonder instemming van deelnemers zouden bestuurders geld naar rekeningen buiten hun bereik hebben gestuurd. Een strafbaar feit, menen ze.

‘Politieke keuzes’

Vrijdag verscheen alleen klager Harry Bollema voor de leden van de Accountantskamer. Dat Schuddeboom er niet is – die woont in Jakarta en kon niet tijdig een uitreisvisum krijgen – is onfatsoenlijk tegenover de accountant die zich komt verantwoorden, zei de voorzitter. Dan de inhoud: de discussie die klagers willen voeren hoort niet thuis bij de tuchtrechter, zei advocaat Van der Velden namens de beklaagde accountant. ,,Vier jaar geleden stonden we hier ook na een klacht over een pensioenfonds en de te hanteren rekenrente. Die klacht heeft u ongegrond verklaard”, zei ze tegen de Accountantskamer. ,,Het gaat om politieke keuzes en die worden niet gemaakt door de pensioenfondsen en ook niet door de controlerend accountants.”

In een nogal technische toelichting op de klacht wordt gemeend dat de jaarrekening tekortkomingen bevat. En dan had een goedkeurende verklaring achterwege moeten blijven. Van der Velden verwees onder meer naar RJ 610, een verslaggevingsstandaard voor pensioenfondsen, maar volgens klager Harry Bollema is dat niet relevant. ,,RJ 610 heeft geen juridische status maar is meer een oriëntatiepunt, zeker geen wetgeving. Deze regel kan niet als basis dienen voor het oordeel of de jaarrekening geen gebreken of tegenstrijdigheden kent. En hiermee vervalt de kern van haar verweer”, zei de klager. Over die RJ 610 is de nodige discussie in de accountantswereld. Maar ook deze discussie hoort niet thuis in een tuchtklacht, meent advocaat Van der Velden. ,,De accountant kijkt of de verslaggeving aanvaardbaar is en of het normenkader is gevolgd. De RJ 610 is daarin hier de belangrijkste.” De verslaggeving voldoet hier aan de norm, stelt ze. Dat klagers het daarmee oneens zijn, moeten ze elders bespreken.

De tuchtklacht viel de accountant zwaar, bleek op de zitting. ,,Ik hecht heel erg aan belang van het tuchtrecht als fundament voor het vertrouwen in dit vak. Hier te moeten zitten heeft ongelooflijk veel impact”, zei hij. ,,Mijn cliënt is erg geschrokken dat hij op deze manier op zijn integriteit wordt aangevallen”, vulde Van der Velden aan.

De tuchtrechter doet binnen drie maanden uitspraak.