Tuchtklacht AFM tegen EY-accountant Airbus grotendeels gegrond

De Accountantskamer heeft de tuchtklacht van de AFM tegen een voormalig accountant van EY grotendeels gegrond verklaard. De accountant, die verantwoordelijk was voor de controle van de jaarrekening 2019 van Airbus, krijgt een tijdelijke doorhaling van drie maanden opgelegd.

De uitspraak zelf is nog niet gepubliceerd, maar zowel de AFM als de Accountantskamer hebben daar vrijdag al berichten over online gezet.

Zaak nr: 25/700 Wtra AK

Schikking

De vliegtuigbouwer trof begin 2020 een schikking van 3,6 miljard in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten om vervolging voor corruptie te ontlopen. Airbus bleek tussenpersonen te hebben ingeschakeld die in zestien landen smeergeld aan overheidsfunctionarissen betaalden zodat lucratieve contracten werden binnengehaald. De betalingen verliepen via het 250 werknemers tellende bedrijfsonderdeel Strategy & Marketing Organization. De zaak kwam boven water dankzij een melding van een klokkenluider.

Schadeclaim investeerders

Naar aanleiding van de corruptiezaak verenigden 130 investeerders zich in de Stichting Investor Loss Compensation. De stichting probeert al enkele jaren om via een collectieve procedure een schadevergoeding van 300 miljoen euro te krijgen van de op papier Nederlandse vliegtuigbouwer. Ook KPMG en EY zijn als (voormalig) controlerend accountant voor de rechter gedaagd. Dat leidde in eerste instantie niet tot toewijzing van de schadeclaim, omdat volgens de rechtbank onvoldoende zeker is dat bij de stichting de belangen van de achterban voorop staan. De stichting heeft tegen dat vonnis hoger beroep aangetekend, dat nog loopt.

Hoogleraar Marcel Pheijffer schreef enkele jaren geleden dat KPMG en EY zich de corruptiezaak bij Airbus moeten aanrekenen, al vond collega-hoogleraar Jan Bouwens dat ze daarmee te hard werden aangepakt.

Onvoldoende controlewerkzaamheden

De AFM spande een tuchtzaak aan tegen de voormalige EY-accountant die de jaarrekening 2019 van vliegtuigbouwer Airbus van een goedkeurende verklaring voorzag. Volgens de toezichthouder deed de acountant onvoldoende onderzoek, bleek tijdens de zitting. Hij zou geen of onvoldoende controle-informatie hebben verkregen om het risico op fraude naar een aanvaardbaar risico terug te brengen. “Alleen al het feit dat Airbus grote contracten afsluit met overheden en werkt in landen waar veel corruptie voorkomt is reden om frauderisico’s te identificeren”, zei advocaat Marije Batting namens de AFM.

De Accountantskamer geeft de AFM daar nu dus grotendeels in gelijk. Volgens de tuchtrechter heeft de accountant inderdaad onvoldoende werkzaamheden uitgevoerd om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen. Het gaat met name om het frauderisico rond het niet naleven van wet- en regelgeving, waaronder regels op het gebied van omkoping, corruptie en anti-witwaswetgeving.

De accountant gaf desondanks een goedkeurende controleverklaring af bij de jaarrekening 2019. Daarmee heeft hij gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, aldus de tuchtrechter.

Welke onderdelen van de klacht ongegrond zijn verklaard, wordt duidelijk bij publicatie van de volledige uitspraak. De AFM heeft laten weten die onderdelen nog nader te bestuderen.

Reactie AFM

De AFM wijst vrijdag in een reactie op de uitspraak van de Accountantskamer onder andere op de zwaarte van de overtredingen van de beroepsregels. ‘Dat is ernstig, want gebruikers van een jaarrekening – zoals beleggers, leveranciers en stakeholders – moeten kunnen vertrouwen op de informatie die daarin staat, omdat die de basis vormt voor belangrijke financiële beslissingen, zoals investeringen en handelstransacties. […] Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de uitoefening van het accountantsberoep op niveau te houden en om ervan te leren. Ook heeft het als doel bij te dragen aan het vertrouwen van het publiek in die beroepsuitoefening. Gebruikers van de jaarrekening moeten kunnen vertrouwen op de informatie in de jaarrekening en de afgegeven controleverklaring.’

Zowel de accountant als de AFM kunnen nog in beroep tegen de uitspraak.