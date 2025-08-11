Corina de J. voor de rechter om dubieuze woningverkoop

Corina de J., de voormalig boekhouder die van miljoenenfaude met crypto’s wordt verdacht, probeert haar onder beslag liggende woning van de hand te doen. Bank en overheid vertrouwen het zaakje echter niet.

De J. wordt verdacht van grootschalige cryptofraude waarbij ze als ‘wonderbelegger’ volgens het OM € 56 miljoen wist los te krijgen bij honderden beleggers. Dat geld zou in cryptomunten zijn gestoken, maar ook in huizen en paarden. Ze werd twee jaar geleden aangehouden, maar de strafzaak moet nog voor de rechter komen.

Verkopen aan laagste bieder

Afgelopen vrijdag speelde er een andere rechtszaak in Arnhem: die gaat over het huis van De J., dat te koop staat. Twee kopers zijn geïnteresseerd: Rona Holding, die een half miljoen voor het pand overheeft, en ene Rutger, die ruim het dubbele wil neertellen. Rona Holding, vermoedelijk aan De J. gelieerd, heeft de voorkeur. Dan kan ze in het huis blijven wonen, met ouders en paarden. Rutger wil het huis kopen zónder De J., maar is wel de hoogste bieder en daarom de logische koper, vindt hypotheekverstrekker Rabobank. De rechter moet nu oordelen over de kwestie.

De advocaat van De J. wil dat de zaak wordt aangehouden en stelt dat er nog een derde bod is gedaan op het huis en dat die bieder € 1,2 miljoen wil betalen. En er is nog een financier om de hoek komen kijken, die wil bijspringen bij de problematische hypotheekbetalingen. Dus eigenlijk hoeft er geen probleem te zijn, betoogt hij. Volgens haar advocaat wordt De J. bedreigd en zit ze daarom ondergedoken.

Zaak wordt behandeld

Maar geldgever Rabobank wil dat de zaak wel doorgaat, want er is geen bewijs van een mogelijke nieuwe koper en financier. Rutger is de hoogste bieder en zou het huis in Tiel dus moeten krijgen, vindt de bank. De landsadvocaat is het daarmee eens – die is in het spel gekomen omdat het OM beslag heeft gelegd op de bezittingen van De J. Met die bedreigingen valt het reuze mee, stelt bovendien een gedupeerde, die haar nog regelmatig ziet op beurzen en paardenevenementen. De rechter besluit echter dat de zaak doorgang vindt, want er zijn niet eerder bedreigingen gemeld bij de rechtbank. En de derde bieder blijft in nevelen gehuld.

Appartementenverkoop ging niet door

Onlangs wilde De J. nog zes Tielse appartementen verkopen aan Rona Holding, maar dat leidde ook tot een kort geding. Foute boel, vond de landsadvocaat, want dan zou onroerend goed waar beslag op lag van eigenaar wisselen voor een bedrag dat significant lager is dan de werkelijke waarde. Rona, waarmee een bedrag van € 637.500 was overeengekomen, kon dat niet voldoende weerspreken, waardoor de koop niet doorging.

De rechter oordeelt binnen twee weken.

Bron: FD