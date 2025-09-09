Hoe rapporteer je DAC7? Een praktische gids voor accountants en digitale platforms

In eerdere artikelen gingen we in op “Wat is DAC7” en “Wie valt er onder DAC7”. Nu volgt de laatste en cruciale stap: hoe werkt DAC7-rapportage in de praktijk en wat moeten digitale platforms en hun accountants hiervoor doen?

DAC7-rapportage gaat verder dan het verzamelen van basisgegevens. Platforms moeten verkopers continu monitoren, transacties vastleggen en jaarlijks rapporteren in XML-formaat. In dit artikel leest u wat dit betekent voor accountants en hoe u klanten kunt voorbereiden op deze complexe verplichting.

Welke verkopers informatie moet worden verzameld?

Om aan DAC7 te voldoen, moeten platforms uitgebreide verkopers informatie verzamelen en bewaren. Dit gaat verder dan de standaard registratiegegevens en vormt een volledig profiel dat door belastingdiensten wordt gebruikt.

Voor natuurlijke personen: naam, adres, geboortedatum en TIN (Tax Identification Number).

Voor rechtspersonen: statutaire naam, bedrijfsregistratienummer, TIN en gegevens van eventuele EU-vestigingen.

Maar verzamelen alleen is niet genoeg. Validatie is verplicht.

TIN’s en btw-nummers moeten worden gecontroleerd via EU-databanken zoals VIES (VAT Information Exchange System)

Adressen moeten worden bevestigd met officiële documenten zoals ID’s, energierekeningen of bankafschriften.



Voor accountants betekent dit: nagaan of uw klanten robuuste processen hebben om deze controles structureel en tijdig uit te voeren.

Financiële gegevens en transacties

Naast identificatiegegevens moeten platforms ook financiële activiteiten van verkopers rapporteren:

Bruto betalingen (voor aftrek van commissies/fees)

Totaal aantal transacties in de rapportageperiode

Ingehouden fees, commissies of belastingen

Specifieke categorieën vereisen extra details:

Onroerend goed: volledig adres en aantal verhuurdagen

volledig adres en aantal verhuurdagen Voertuigverhuur: voertuig-ID en huurperiodes



Deze informatie moet per kwartaal beschikbaar zijn zodat de jaarlijkse rapportage compleet en juist kan worden ingediend.

Voor accountants: ondersteun klanten bij het correct classificeren van inkomsten en het inrichten van systemen die deze granulariteit aankunnen.

Rapportagefrequentie en -formaat

Het rapportageproces verloopt als volgt:

Kwartaalbasis: platforms moeten nauwkeurige transactie records bijhouden

platforms moeten nauwkeurige transactie records bijhouden Jaarbasis: uiterlijk 31 januari een volledig rapport indienen over het voorgaande jaar

De rapportage gebeurt elektronisch in XML-formaat, waarbij elk EU-land een eigen schema hanteert.

Voortdurende monitoring

Compliance stopt niet bij onboarding. Platforms moeten verkopers gegevens continu bijwerken en drempels monitoren: €2.000 omzet of 30 transacties per jaar.

Dat betekent:

Aanpassen van gegevens bij adres- of woonplaatswijziging

Vernieuwen van verlopen documenten

Doorlopend volgen van omzet en transactievolumes

Voor accountants: help klanten een monitoringskalender op te stellen en controleer of signalen over drempels en document verval tijdig worden opgevolgd.

De uitdagingen

Voor veel platforms is DAC7 geen eenmalig project maar een terugkerende operationele last:

Data verspreid over meerdere systemen (Customer relationship management, Payment service providers, spreadsheets)

Variatie in XML-schema’s per EU-land

Handmatige verificatie vertraagt onboarding en kost capaciteit

Afhakende verkopers door omslachtige processen

Van last naar voordeel

Toch kan DAC7 ook een kans zijn. Platforms die onboarding en rapportage goed inrichten, kunnen:

Vertrouwen opbouwen bij verkopers én toezichthouders

Fouten en overhead verminderen

Groeien in meerdere EU-markten zonder zorgen

Een soepele gebruikerservaring bieden en zich zo onderscheiden van concurrenten



Voor accountants: positioneer DAC7 niet alleen als risico, maar ook als kans om klanten strategisch te adviseren over efficiëntere processen en internationale expansie.

Hoe technologie helpt

Moderne compliance-tools zoals Supplied nemen veel van dit werk uit handen:

Realtime validatie van TIN’s en btw-nummers

Automatische documentcontrole bij onboarding

Monitoring van transacties en drempels

Eén klik om rapportages in het juiste XML-formaat te genereren

Door automatisering in te zetten, kan DAC7-rapportage veranderen van een kostbare verplichting in een gestroomlijnd proces dat nauwelijks zichtbaar is in de dagelijkse operatie.

Conclusie

DAC7 gaat verder dan data verzamelen: het gaat om het opbouwen van robuuste processen die platforms jaar na jaar compliant houden. Voor accountants ligt hier een belangrijke taak: niet alleen controleren, maar ook adviseren en begeleiden.

Wilt u weten hoe Supplied accountants en platforms helpt DAC7-compliance slimmer in te richten? Boek dan een vrijblijvend gesprek in met een van onze specialisten door op de banner te klikken.