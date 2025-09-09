Hoe rapporteer je DAC7? Een praktische gids voor accountants en digitale platforms

DAC7-rapportage gaat verder dan het verzamelen van basisgegevens. Platforms moeten verkopers continu monitoren, transacties vastleggen en jaarlijks rapporteren in XML-formaat. In dit artikel leest u wat dit betekent voor accountants en hoe u klanten kunt voorbereiden op deze complexe verplichting.
Welke verkopers informatie moet worden verzameld?
Om aan DAC7 te voldoen, moeten platforms uitgebreide verkopers informatie verzamelen en bewaren. Dit gaat verder dan de standaard registratiegegevens en vormt een volledig profiel dat door belastingdiensten wordt gebruikt.
Voor natuurlijke personen: naam, adres, geboortedatum en TIN (Tax Identification Number).
Voor rechtspersonen: statutaire naam, bedrijfsregistratienummer, TIN en gegevens van eventuele EU-vestigingen.
Maar verzamelen alleen is niet genoeg. Validatie is verplicht.
- TIN’s en btw-nummers moeten worden gecontroleerd via EU-databanken zoals VIES (VAT Information Exchange System)
- Adressen moeten worden bevestigd met officiële documenten zoals ID’s, energierekeningen of bankafschriften.
Voor accountants betekent dit: nagaan of uw klanten robuuste processen hebben om deze controles structureel en tijdig uit te voeren.
Financiële gegevens en transacties
Naast identificatiegegevens moeten platforms ook financiële activiteiten van verkopers rapporteren:
- Bruto betalingen (voor aftrek van commissies/fees)
- Totaal aantal transacties in de rapportageperiode
- Ingehouden fees, commissies of belastingen
Specifieke categorieën vereisen extra details:
- Onroerend goed: volledig adres en aantal verhuurdagen
- Voertuigverhuur: voertuig-ID en huurperiodes
Deze informatie moet per kwartaal beschikbaar zijn zodat de jaarlijkse rapportage compleet en juist kan worden ingediend.
Voor accountants: ondersteun klanten bij het correct classificeren van inkomsten en het inrichten van systemen die deze granulariteit aankunnen.
Rapportagefrequentie en -formaat
Het rapportageproces verloopt als volgt:
- Kwartaalbasis: platforms moeten nauwkeurige transactie records bijhouden
- Jaarbasis: uiterlijk 31 januari een volledig rapport indienen over het voorgaande jaar
De rapportage gebeurt elektronisch in XML-formaat, waarbij elk EU-land een eigen schema hanteert.
Voortdurende monitoring
Compliance stopt niet bij onboarding. Platforms moeten verkopers gegevens continu bijwerken en drempels monitoren: €2.000 omzet of 30 transacties per jaar.
Dat betekent:
- Aanpassen van gegevens bij adres- of woonplaatswijziging
- Vernieuwen van verlopen documenten
- Doorlopend volgen van omzet en transactievolumes
Voor accountants: help klanten een monitoringskalender op te stellen en controleer of signalen over drempels en document verval tijdig worden opgevolgd.
De uitdagingen
Voor veel platforms is DAC7 geen eenmalig project maar een terugkerende operationele last:
- Data verspreid over meerdere systemen (Customer relationship management, Payment service providers, spreadsheets)
- Variatie in XML-schema’s per EU-land
- Handmatige verificatie vertraagt onboarding en kost capaciteit
- Afhakende verkopers door omslachtige processen
Van last naar voordeel
Toch kan DAC7 ook een kans zijn. Platforms die onboarding en rapportage goed inrichten, kunnen:
- Vertrouwen opbouwen bij verkopers én toezichthouders
- Fouten en overhead verminderen
- Groeien in meerdere EU-markten zonder zorgen
- Een soepele gebruikerservaring bieden en zich zo onderscheiden van concurrenten
Voor accountants: positioneer DAC7 niet alleen als risico, maar ook als kans om klanten strategisch te adviseren over efficiëntere processen en internationale expansie.
Hoe technologie helpt
Moderne compliance-tools zoals Supplied nemen veel van dit werk uit handen:
- Realtime validatie van TIN’s en btw-nummers
- Automatische documentcontrole bij onboarding
- Monitoring van transacties en drempels
- Eén klik om rapportages in het juiste XML-formaat te genereren
Door automatisering in te zetten, kan DAC7-rapportage veranderen van een kostbare verplichting in een gestroomlijnd proces dat nauwelijks zichtbaar is in de dagelijkse operatie.
Conclusie
DAC7 gaat verder dan data verzamelen: het gaat om het opbouwen van robuuste processen die platforms jaar na jaar compliant houden. Voor accountants ligt hier een belangrijke taak: niet alleen controleren, maar ook adviseren en begeleiden.
Wilt u weten hoe Supplied accountants en platforms helpt DAC7-compliance slimmer in te richten? Boek dan een vrijblijvend gesprek in met een van onze specialisten door op de banner te klikken.
Geef een reactie