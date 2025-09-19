Toch geen nieuwe Limburgse reus: fusie blijkt te zijn afgeblazen

Begin dit jaar leek in Limburg een nieuwe speler van formaat in de accountancy te ontstaan. Baat en Juyst lieten toen weten de mogelijkheden voor een fusie te verkennen. Daarmee zou een accountantskantoor met zo’n 180 medewerkers ontstaan, qua omvang vermoedelijk dicht in de buurt van de top 30.

De fusieorganisatie zou één van de grootste kantoren in Limburg zijn geworden, en viel daarom ook in de regionale pers op.

De twee kantoren zagen veel voordelen aan een fusie, lieten ze in februari weten: “De veranderende marktomstandigheden, zoals complexere regelgeving en de behoefte aan meer specialistische kennis, maken het noodzakelijk de schaal te vergroten. Baat en Juyst geloven dat een mogelijke fusie hen in staat stelt deze uitdagingen aan te gaan en door te gaan in zelfstandigheid. De mogelijke fusie heeft positieve personele gevolgen. Voor de medewerkers van beide organisaties biedt de fusie meer ontwikkelingsmogelijkheden en een breder loopbaanperspectief.”

Fusie afgeblazen

Maar de Limburgse fusie blijkt al enige tijd geleden te zijn afgeblazen. ‘In goed onderling overleg is besloten dat deze grote stap niet verantwoord te zetten is op de gewenste termijn’, hebben Baat en Juyst in een korte verklaring laten weten. ‘We zijn dankbaar voor de open samenwerking van de afgelopen maanden. Baat en Juyst gaan ieder hun eigen weg.’

Baat heeft vestigingen in Maastricht, Sittard, Roermond, Venlo en het Belgische Maasmechelen, en telt meer dan 100 medewerkers. Juyst heeft vestigingen in Heerlen, Echt, Geleen en Rosmalen, en telt zo’n 80 medewerkers.