Cijfers en drijfveren achter fusies en overnames in de accountancy

Voor veel accountantskantoren is een fusie of overname het antwoord op uitdagingen zoals toenemende regeldruk, digitalisering en de krappe arbeidsmarkt. Door samen te gaan kun je efficiënter werken, kosten verlagen, je positie versterken en aantrekkelijker worden voor nieuw talent én klanten. Maar hoe groot is de beweging eigenlijk, en wat zijn de belangrijkste redenen achter deze trend?

De cijfers uit onderzoek van Full Finance

Uit een onderzoek van Full Finance (februari 2025) onder zo’n vijftig kantoren blijkt dat de interesse in fusies en overnames nog steeds groeit. De respondenten varieerden van kleine kantoren met vijf medewerkers tot grote organisaties met circa duizend werknemers.

De belangrijkste bevindingen:

60% van de kantoren deed in de afgelopen vijf jaar een overname en ervoer dit als succesvol.

39% heeft zelfs in de afgelopen twee jaar een overname gedaan.

45% ziet de interesse in fusies en overnames stijgen, 52% ervaart een stabiele interesse. Slechts 3% ziet een afname.

De golf van fusies en overnames is nog lang niet uitgerold. Belangrijke aanjagers zijn de arbeidsmarktkrapte, digitalisering en steeds complexere wet- en regelgeving.

Waarom kiezen kantoren voor een fusie of overname?

Niet elk kantoor voelt de noodzaak. Sommige kantoren zijn financieel gezond, hebben geen opvolgingsvraagstukken en hechten veel waarde aan hun zelfstandigheid en identiteit. Zij focussen zich liever op autonome groei.

Toch kiest een groeiende groep wel voor samenwerking. Dit zijn de belangrijkste redenen:

1. Schaalvoordeel

Investeren in technologie : makkelijker investeren in AI, cybersecurity en andere innovaties.

: makkelijker investeren in AI, cybersecurity en andere innovaties. Kostenbesparing : efficiënter inzetten van personeel, gedeelde IT- en marketingkosten, sterkere inkoopkracht.

: efficiënter inzetten van personeel, gedeelde IT- en marketingkosten, sterkere inkoopkracht. Uitbreiding van dienstverlening : ruimte voor specialisatie en het inspelen op veranderende klantvraag.

: ruimte voor specialisatie en het inspelen op veranderende klantvraag. Sterkere marktpositie: aantrekkelijker voor grote klanten en nieuwe medewerkers, meer zichtbaarheid en regionale spreiding.

2. Toenemende regeldruk

Nieuwe verplichtingen zoals CSRD, Wwft, DAC7 en AVG maken processen complexer. Dit leidt tot:

hogere werkdruk,

stijgende kosten voor compliance,

voortdurende opleidingslasten,

forse IT-investeringen voor beveiliging en databeheer.

3. ICT-ontwikkelingen

Digitalisering en AI veranderen het werk van accountants. Schaalgrootte maakt het eenvoudiger om:

routinetaken te automatiseren,

data-analyse en AI toe te passen in controles,

jonge professionals aan te trekken met moderne technologie.

Uit de FinTech Barometer 2025 blijkt dat 51% van de finance professionals AI ziet als dé gamechanger, vooral voor rapportages, trendanalyses en procesautomatisering. Toch staat een groot deel van de kantoren nog aan het begin van deze ontwikkeling.

4. Personeelstekort en dalende instroom

In 2024 kampte 59% van de kantoren met een personeelstekort. Begin 2025 stonden er bijna 2.700 vacatures voor accountants open. Daarbovenop daalt de instroom van studenten in accountancy-opleidingen flink. Minder aanwas betekent dat de krapte de komende jaren alleen maar verder zal toenemen.

5. Opvolgingsvraagstukken

De beroepsgroep vergrijst. Bijna de helft van de accountants is ouder dan 45 jaar en het aantal jongeren in het vak neemt af. Tegelijkertijd kijken jonge professionals anders naar het partnermodel en de balans werk-privé. Voor veel kantoren wordt het daardoor steeds lastiger om opvolging te regelen en de continuïteit te waarborgen.

6. Veranderende klantvraag

Klanten verwachten meer dan alleen jaarrekeningen en btw-aangiftes. Ze willen advies op basis van realtime data en inzicht in strategische keuzes. Dat vraagt om nieuwe adviesdiensten en moderne software, waardoor schaal en investeringskracht belangrijker worden.

De sector verandert

De cijfers laten duidelijk zien: fusies en overnames zijn geen hype, maar een structurele ontwikkeling in de accountancy. Waar de een kiest voor zelfstandigheid en autonome groei, ziet de ander juist kansen in schaalgrootte, technologie en samenwerking. Wat vaststaat: de sector verandert snel. Kantoren die willen meebewegen, zullen keuzes moeten maken en voor veel kantoren betekent dat: samen sterker staan.

