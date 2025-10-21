Financiële sector fel gekant tegen belasting op aandeleninkoop

CEO René van Vlerken van de beurs voorspelt in het FD dat het “een kwestie van tijd is voor het onderwerp weer op de formatietafel ligt” en noemt een eventuele invoering “rampzalig” voor de Nederlandse kapitaalmarkt.

De sector stelt dat politieke partijen de kapitaalmarkt ten onrechte zien als “pinautomaat”. Van Vlerken vindt dat dit voortkomt uit een kortzichtige houding. “We staan op een kantelpunt”, waarschuwt hij. “Het politieke sentiment verandert en tegelijkertijd is de internationale concurrentie veel agressiever dan tien jaar geleden.” De vrees is dat het besef verloren gaat dat de kapitaalmarkt kan helpen bij het financieren van grote maatschappelijke transities.

Een belasting op aandeleninkoop zou volgens de sector niet werken. Gerben Everts van de VEB noemt eerdere ramingen van 2,2 miljard euro opbrengst “onzin”. “Zodra je het gaat belasten, stoppen bedrijven ermee.” Ook het Centraal Planbureau twijfelt in zijn doorrekeningen of de belasting daadwerkelijk geld oplevert. Van Vlerken benadrukt dat inkoop geen “cadeautje” is, maar “gewoon een kwestie van balansmanagement”.

Als positief alternatief pleit de sector voor het stimuleren van beleggen, vooral door particulieren. Zij bevelen de introductie aan van fiscaal aantrekkelijke beleggersrekeningen, naar Zweeds voorbeeld. Jeroen van Wijngaarden van Dufas: “Nietsdoen is geen optie meer.”

Bron: FD