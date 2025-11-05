Man negeert waarschuwing ING, verliest geld aan oplichters en stelt bank aansprakelijk

Een man heeft ruim 23.000 euro verloren aan oplichters nadat hij meerdere keren geld overmaakte naar een malafide cryptoplatform, ondanks een duidelijke waarschuwing van ING.

Dat meldt de Telegraaf. De bank had zijn rekening tijdelijk geblokkeerd en hem telefonisch gewaarschuwd dat hij mogelijk slachtoffer was van fraude, maar de man hield vol dat het om een legitieme investering ging.

Toen ING de blokkade ophief, maakte hij opnieuw geld over, waarna het bedrag verdween. De man stapte vervolgens naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en stelde ING aansprakelijk, omdat de bank volgens hem meer had moeten doen om de fraude te voorkomen.

Aansprakelijkheid bank

Het Kifid wees de klacht onlangs echter af. Van ING mag weliswaar verwacht worden dat de bank zich inzet om misbruik van het betalingsverkeer te voorkomen, maar er is geen wettelijke plicht om alle betalingen te monitoren, en er was op dat moment geen informatie over de slechte reputatie van het platform. De man blijft daardoor zelf verantwoordelijk voor de schade.

Volgens het Kifid en de bank is aansprakelijkheid in dit soort gevallen — zogeheten boilerroomfraude, waarbij slachtoffers zelf geld overmaken naar valse beleggingsplatforms — nagenoeg uitgesloten. Alleen bij bankhelpdeskfraude, waarbij criminelen zich voordoen als bankmedewerkers, kunnen slachtoffers soms een vergoeding krijgen via een coulanceregeling.

Bron: Telegraaf