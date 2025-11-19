Badhoevedorpse boekhouder krijgt celstraf en moet geld terugbetalen

De rechtbank Noord-Holland heeft een 58-jarige boekhouder uit Badhoevedorp veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf voor het oplichten van twee bedrijven waarvoor hij als freelancer werkte.

Dat meldt het Haarlems Dagblad. De man verduisterde onder meer 5.000 euro aan contant geld, nam autosleutels en een tankpas mee bij een andere werkgever en vervalste een arbeidsovereenkomst om een hypotheek te kunnen krijgen.

Geld terugbetalen

Naast de celstraf moet hij ruim 38.500 euro aan de Staat betalen aan crimineel verdiend geld. Zijn ex-vrouw uit Schiedam moet 93.000 euro terugbetalen, omdat zij volgens de rechtbank profiteerde van geld dat uit de oplichtingspraktijken van haar ex-man afkomstig was. Het stel gaf het geld uit aan verbouwingen, meubels en uitgaven voor de kinderen.

Recidivist

Het Openbaar Ministerie noemde de man een „notoire oplichter” die een plaag zou zijn voor zijn opdrachtgevers. De rechtbank legt een zwaardere straf op dan de geëiste tachtig uur werkstraf, omdat de boekhouder al vaker is veroordeeld voor soortgelijke feiten en zelfs opnieuw de fout inging terwijl hij nog geschorst was in een eerdere zaak.

