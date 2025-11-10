Rechtszaak tegen Lelystadse boekhoudster moet opnieuw na fout OM

De strafzaak tegen de voormalige Lelystadse boekhoudster Aurora D. moet volledig over, meldt Omroep Flevoland. Het hof in Leeuwarden heeft geoordeeld dat het Openbaar Ministerie een fout maakte in de oproep voor de eerdere rechtszaak, waardoor het recht op een eerlijk proces is geschonden.

In de oproep stond dat een zitting van 15 mei 2024 een voorbereidende zitting zou zijn, terwijl de zaak die dag al inhoudelijk werd behandeld. Aurora D. was daarbij niet aanwezig. Omdat zij daardoor onvoldoende gelegenheid had om zich te verdedigen, heeft het hof de eerdere veroordeling vernietigd en de zaak terugverwezen naar de rechtbank in Lelystad.

Eerdere veroordeling

De boekhoudster werd vorig jaar veroordeeld tot 22 maanden gevangenisstraf wegens oplichting, valsheid in geschrifte en belastingontduiking. Ze moest daarnaast ruim 200.000 euro aan schadevergoeding betalen aan haar slachtoffers en de overheid. Ook die veroordeling is nu van tafel.

Familie en klanten gedupeerd

Aurora D. runde meerdere bedrijven in Lelystad, waaronder een administratiekantoor en een incassobureau. Volgens justitie lichtte ze tussen 2017 en 2021 familieleden, vrienden en klanten op door hen te laten investeren in niet-bestaande projecten zoals windturbines, of door geld te vragen voor aankopen die nooit plaatsvonden.

De zaak kreeg in 2020 landelijke aandacht in het AVROTROS-programma Opgelicht!, waarna meer aangiftes volgden. Inmiddels woont Aurora D. in België. Haar Nederlandse bedrijven zijn failliet verklaard, en ook zijzelf werd persoonlijk failliet verklaard.

Wanneer de zaak opnieuw voor de rechter komt, is nog niet bekend.