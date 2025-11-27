AV-Top 50 | Accountancy in België richt pijlen op Nederland: waarom nu?

Van PIA Group, dat in korte tijd meerdere Nederlandse accountantskantoren inlijfde, tot accountancysoftwarebedrijven als AdminPulse en Intellifin die nog niet zo lang geleden de Nederlandse markt betraden: in tegenstelling tot andere jaren kijkt België meer naar Nederland.

In gesprek met hoofdredacteur Koen de Herdt van AccountancyVandaag en een aantal hoofdrolspelers ontstaat er een beeld van een trend die groter is dan een reeks toevallige overnames.

Waar Nederlandse accountants- en softwarebedrijven vroeger met veel interesse naar België keken, zijn het nu de Belgische collega’s die voet aan de grond willen krijgen in Nederland. De Herdt: “Voor veel Nederlandse spelers was Vlaanderen altijd de logische eerste stap over de grens. Fiscale voordelen, groeiruimte en makkelijke toe-gang tot de internationale markt maakten België aantrekkelijk. Belangrijk is wel dat je de huidige ontwikkeling opsplitst in twee thema’s. Enerzijds heb je een PIA die met Baltisse achter zich sneller kan opschalen. Daarnaast zie je een groeiend aantal Belgische softwarebedrijven die hun dienst-verlening naar Nederland willen brengen.”

Juiste mensen ontmoeten

PIA heeft sinds 2023 behoorlijk wat kantoren in Nederland overgenomen. Chairman Steven Brouckaert, oprichter van PIA, legt uit dat niet alleen de ambities en behoefte aan schaalvergroting aan de basis liggen van deze overnames, maar dat het ook een kwestie was van ‘de juiste mensen ontmoeten’. Hierbij verwijst hij naar Ewout Brouwers, die als CEO van PIA Group in Nederland met Brouwers Accountants & Adviseurs al in 2022 toetrad tot de groep en de overnames in Nederland leidde. “Er werd over en weer al wel zakengedaan tussen beide landen, maar om relevant te blijven met ons DNA moesten we hoe dan ook over de grens kijken, eerst naar Nederland.”

Interessant hieraan is dat de gewenste schaalvergroting in een versnelling kwam door de investering van Baltisse in PIA in 2019: “Vanaf dat moment hebben we ook echt kwalitatief door kunnen bouwen aan de structuur van PIA om voet aan de grond te krijgen in Nederland.” Ewout Brouwers ziet de investering van toen nu ook terug in zijn investeringsruimte in Nederland: “Als Baltisse niet had geïnvesteerd in PIA en PIA niet in Brouwers, dan had ik met PIA Nederland ook niet kunnen investeren in meer dan 35 mensen in ons supportteam op het vlak van data science, HR, tech en recruitment.”

Private equity katalysator

Ceo Peter Verschelden van Moore België signaleert ook dat private equity, hij verwijst naar de investering van Baltisse in 2019 én Waterland die in 2020 investeerde in Moore België en in 2024 in Moore DRV, een katalysator is geweest voor de investeringen in Nederland: “Het valt op, dat klopt. Er zijn ook wel veel meer private equity-spelers dan tien jaar geleden. Ik ben zelf al dertig jaar actief in de accountancy, maar pas in 2020 benaderde Waterland mij. Het heeft er denk ik ook mee te maken dat alternatieven qua beleggingen minder goed presteren. Onroerend goed? Dan ben je gelimiteerd aan vijf procent rendement. De beurs toont daarnaast de laatste jaren ook veel ups en downs. Ik denk dat private equity dat gat, door te investeren in accountancy en softwarebedrijven, heeft opgevuld.”

Accountancysoftware uit België kijkt naar Nederland

Moore België is, terwijl we dit interview schrijven, in gesprek met Element61, een analyticsbedrijf voor onder andere de accountancy, om samen met Moore DRV de Nederlandse markt te betreden. Verschelden: “We zijn in België sterker in analytics dan in Nederland, denk ik, dus daar ligt sowieso een mooie kans. Vanuit Moore België verzorgen wij de functionele expertise en Moore Nederland het operationele gedeelte.”

De Herdt signaleert ook dat de aandacht bij Belgische softwarebedrijven in de accountancy verschuift naar Nederland, maar benadrukt dat er meer oorzaken aan ten grondslag liggen. “Softwarebedrijven in België kijken sowieso sneller naar Nederland dan naar het Franstalige gedeelte van België. Dat we dezelfde taal spreken, maakt de cost of sale en cost of marketing natuurlijk minder uitdagend. Bovendien is de Europese wetgeving veelal centraal geregeld, dat maakt het steeds makkelijker om naar Nederland te kijken. Denk aan de anti-witwaswetgeving (AWW/AML). Daarnaast is het meer ‘cultureel aanvaard’ dat er zakelijk meer contact is tussen beide landen, dat was tien jaar geleden wel anders.”

Managing director Filip van Vlem, die met AdminPulse de afgelopen twee jaar op de Nederlandse markt steeds meer voet aan de grond begon te krijgen, bevestigt dat hij veel bewegingen ziet van België naar Nederland. “Kijk naar de overname van Bizzcontrol en Silverfin door Visma. Ook hier hebben het potentieel en de grote markt in Nederland én de investering van Visma een belangrijke rol gespeeld in de snellere groei in Nederland.” Of AdminPulse in Nederland actief had kunnen zijn zonder Visma? Van Vlem: “Waarschijnlijk was de timing later geweest, absoluut. Door Visma konden we echt doorpakken.” Opvallend daarbij is dat software-investeerder Hg in 2020 nog aankondigde verder te investeren in Visma. Of dat besluit de investeringen van Visma verklaart, is niet te herleiden, maar op z’n minst opvallend als we kijken naar de investeringen van Baltisse (2019) en Waterland (2020).

België voorop in wetgeving en digitalisering

De Herdt signaleert nog een andere mogelijke oorzaak voor de toenemende interesse van België in Nederland: “België is op een aantal vlakken al wat verder dan Nederland. Denk aan E-invoicing, dat in België al verplicht is vanaf volgend jaar, in Nederland vanaf 2028. Daarnaast hebben we in België al dertig jaar een algemeen aanvaard rekeningstelsel; Nederland heeft dit ook, maar het is nog niet overal in gebruik. Wat dat betreft staan we wel wat verder qua digitalisering. Deze standaarden maken automatiseren makkelijker en creëren een snellere adoptie door de markt. Belgen vertrouwen overigens hun overheid veel meer dan Nederlanders.”

Van Vlem ziet ook die leidende rol van België: “In Nederland zie je nog de transitie van on-premise oplossingen verschuiven naar cloudomgevingen. In België dient de volgende veranderingsgolf zich alweer aan waarbij alle bedrijven voor 2026 op het Peppol-netwerk moeten zitten.”

Voor AdminPulse was de stap naar Nederland niet alleen ingegeven door de wetgeving die eraan komt: “Uit ons eigen onderzoek bleek vooral dat er in Nederland nog veel ruimte is voor oplossingen zoals de onze, een alles-in-een kantoorbeheeroplossing specifiek voor accountants en administratiekantoren. We zien dat Nederlandse kantoren vaak nog met een hele reeks losse tools werken, terwijl Belgische kantoren door de eerdere digitaliseringsgolf al meer gewend zijn geraakt aan geïntegreerde oplossingen. Dat maakt dat we in Nederland veel potentieel zien. De evoluties in België zijn dus zeker een katalysator geweest, maar de echte reden is dat we geloven dat onze oplossing nu al heel wat meerwaarde kan bieden voor accountants in Nederland, los van de verplichtingen die er later aankomen.”

Bloeiend start-upklimaat

Ook Intellifin, specialist in rapportering, financiële planning en benchmarking, maakte de stap naar Nederland. Co-founder Kristel Hermans vertelt: “Onze stap naar Nederland was geen PE-gedreven sprint, maar een logische volgende fase. Via ons Belgische partnerkantoor Van Havermaet kwamen we bij Van Oers terecht, onze eerste Nederlandse klant, en groeiden we door dankzij een samenwerking met Caseware. We hebben zelf geïnvesteerd in het bouwen van een volwaardige Nederlandse versie; dat vergt forse developmentkosten, maar de taal en nabijheid maken het de moeite waard.”

Het valt Hermans op dat er in België, meer dan andere jaren, een bloeiend ecosysteem van nieuwe spelers is ontstaan. “Het start-uplandschap in accounting is de laatste jaren geëxplodeerd”, zegt Hermans. “We dachten altijd dat we achterliepen op Nederland, maar daarvoor hoeven we ons niet meer te schamen.” Joris van der Gucht (ex-Silverfin) maakte heel recent met Ravical, een AI-agentplatform voor onder andere accountantskantoren, de stap naar Nederland. Ook hij signaleert eenzelfde ’verschuiving’. “Er is meer volwassenheid gekomen in het Belgische techlandschap: we begrijpen de Nederlandse markt nu veel beter dan tien jaar geleden. Nederland heeft weliswaar grote en sterke spelers, maar bij hen zie ik wel enige stilstand ontstaan. De drang om te pionieren zie ik wat dat betreft vandaag meer in België dan in Nederland. Er is in België echt een sneeuwbal aan het rollen die groeiende is: ondernemers die herinvesteren, talent dat van start-up naar start-up gaat. Er is een veel volwassener ecosysteem aan het ontstaan. Dat maakt het makkelijker met investeringen op te schalen naar Nederland.”

Die observatie wordt bevestigd door Thibault Moeyersoms, countrymanager Nederland van Chift, dat een Unified API ontwikkelt die softwarebedrijven eenvoudig verbindt met accounting- en andere financiële software. “Zonder investeringen of partnerships is het erg lastig om voet aan de grond te krijgen. Wijzelf haalden recent 2,3 miljoen euro op in een seed-ronde, mede dankzij angel-investeerders uit de accountancywereld. Dat maakt opschalen eenvoudiger.” De timing is ook gunstig, vertelt Moeyersoms: “E-invoicing komt eraan, AI-toepassingen groeien en zes op de tien start-ups die ik nu spreek, zitten in finance of pre-accounting. Dat creëert een momentum waarin België een inhaalslag probeert te maken op Nederland, dat altijd wat sneller risico’s neemt. Ik zie een toekomst waarin samenwerking tussen Belgische en Nederlandse spelers vanzelfsprekender wordt en beide landen elkaar juist versterken door wederzijdse investeringen.”

Tegelijkertijd is niet voor elke Belgische speler Nederland een logische stap. Gunther Slaets van Horus Software benadrukt gewoon in België actief te blijven: “Wij willen marktleider worden in beide landsdelen van België. Maar het klopt dat er meer ondernemingszin en kapitaal is dan vroeger in België. Er is een dynamiek ontstaan waardoor de stap naar Nederland voor veel bedrijven logischer wordt.”

Interesse niet toevallig

De Belgische interesse in Nederland lijkt niet toevallig, maar hangt wel samen met meerdere ontwikkelingen die elkaar overlappen. Ravical’s perspectief versterkt in ieder geval het idee dat dit geen toevallige beweging is, maar het resultaat van een volwassener Belgisch start-up- en techklimaat. Private equity zorgt daarbij voor de nodige brandstof, wetgeving en digitalisering leveren de versnelling en een gunstiger start-up-landschap voor meer lef. “Tien jaar geleden keken we vooral naar Nederland om te zien hoe het moest”, zegt De Herdt. “Vandaag zie je Belgische kantoren en softwarebedrijven die zelf het voortouw nemen. Ze zijn kapitaalkrachtiger, technologisch verder en cultureel minder terughoudend. Dat maakt de stap naar Nederland een logische én noodzakelijke volgende fase.” Of we daadwerkelijk een kantelpunt zien? De Herdt ziet vanuit dat perspectief meerdere bewegingen: “Weet wel, er staan drie tot vier private equity-partijen klaar om de Belgische markt te betreden. Het is ook wel logisch dus dat er wat druk is bij een aantal bedrijven om zo snel mogelijk te consolideren.”

Tekst: Sander Voortman