Fusie & Wwft-compliance: Zo automatiseer je het proces | zkr. 

Fuseren zonder risico voor je Wwft? Zo doe je ‘t!

Het overnemen van een ander kantoor? Daar komen behoorlijk wat risico’s bij kijken. Zoals bijvoorbeeld de Wwft-checks, die je opeens voor véél meer klanten moet uitvoeren. En dat niet alleen – je moet er ook nog voor zorgen dat dit allemaal uniform gebeurt, volgens de regels van het Bureau Financieel Toezicht (BFT).

En dat blijkt toch vaak een uitdaging. Want bij de eerste twintig klanten ontbreken UBO-gegevens. Bij de volgende dertig zijn de cliëntacceptaties van drie jaar geleden en nooit meer aangepast. Eén klant blijkt sinds 2019 op een sanctielijst te staan, maar niemand heeft dat gecheckt.

Hoe je dit binnen no-time weer op orde brengt? We leggen het je uit.

Alles over één kam

Veel kantoren komen er pas tijdens een overname achter hoe verschillend ze eigenlijk te werk gaan. Waar jij alles keurig bijhield in systemen en dossiers, werkt het andere kantoor nog op papier. Of misschien is er ooit een cliëntacceptatie gedaan, maar zijn de Wwft-checks daarna niet bijgehouden. Uit hectiek, of omdat het onduidelijk was wie waarvoor verantwoordelijk was.

Het BFT is helder: bij een overname moeten alle klantdossiers naar hetzelfde beleid worden getrokken. Dat wil zeggen: ze moeten helemaal overeenkomen qua uitvoering én qua werkwijze. Dus kun je na de overname aan de bak: is de identiteitsverificatie compleet? Klopt de risico-inschatting nog? Zijn de statuten en UBO-gegevens actueel?

Zekerheid zonder complexiteit

Moet je dit allemaal handmatig op één lijn trekken? Dan ben je volgend jaar nog niet klaar. Zeker niet als je ondertussen gewoon door moet draaien voor je bestaande klanten. Gelukkig kan het ook makkelijker: met zkr. Met onze tool importeer je in één keer alle klantgegevens van het overgenomen kantoor, inclusief KvK-data en bestaande documentatie.

Het systeem checkt automatisch welke dossiers incompleet zijn en wat er precies ontbreekt. Vervolgens stel je uniforme Wwft-workflows in die ervoor zorgen dat alle klanten volgens hetzelfde beleid worden beoordeeld. Denk aan identiteitsverificatie, UBO-checks, risicoanalyses en documentverzameling zoals statuten en aandeelhoudersregisters. Wat voorheen maanden tijd kostte, doe je nu in een paar muisklikken.

