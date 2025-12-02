Inflatie daalt in november naar 2,9 procent

De inflatie in Nederland is in november gedaald naar 2,9 procent, zo blijkt uit de snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Daarmee ligt de prijsstijging lager dan in oktober, toen de inflatie uitkwam op 3,1 procent. Ten opzichte van oktober daalden de consumentenprijzen in november met 0,8 procent. De definitieve cijfers volgen op 9 december.

Energie, brandstoffen en voedingsmiddelen

De afzwakking van de inflatie is vooral zichtbaar bij energie, brandstoffen en voedingsmiddelen. Energie en brandstof werden 0,9 procent duurder dan een jaar eerder, wat minder is dan de 2,1 procent stijging in oktober. Voedingsmiddelen, dranken en tabak stegen in prijs met 3,1 procent, eveneens een lagere toename dan de 3,8 procent van de maand ervoor. Diensten werden 4,3 procent duurder en industriële goederen 0,5 procent.

Europese vergelijking

De Nederlandse inflatie ligt al langere tijd boven het Europese gemiddelde, onder meer door sterkere prijsstijgingen van energie en voedingsmiddelen. Toch ligt Nederland nog enigszins in het midden. Want vergeleken met verschillende andere landen doet Nederland het nog altijd relatief goed, blijkt uit cijfers van Eurostat. In Estland, Oostenrijk en Kroatië lagen de prijzen in de afgelopen twaalf maanden gemiddeld meer dan 4 procent hoger. In België en Duitsland was de inflatie vergelijkbaar met die in Nederland.

Voorlopige cijfers

De cijfers van dinsdag zijn op voorlopige basis. De komende dagen krijgt het CBS meer gegevens binnen. Daarom komt het op 9 december met een tweede raming. Die kan soms iets afwijken van het eerdere percentage, al zijn die verschillen vaak klein.