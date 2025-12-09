Kleinere mkb-lening vooral non-bancair verstrekt

Alternatieve financiers verzorgen inmiddels het grootste deel van de mkb-kredieten tot € 50.000, blijkt uit een eerste inventarisatie van onder meer DNB.

Een werkgroep met onder meer het ministerie van Economische Zaken, de Stichting MKB Financiering, bankenvereniging NVB en DNB heeft een uitvraag gedaan bij drie banken, zeven dochters van banken en 28 niet-bancaire financiers. Doelstelling daarvan was om meer zicht te krijgen op de financiering van het mkb, waarvan nog geen cijfers voorhanden waren.

Banken nog altijd veruit grootste in lopende kredieten

In totaal hadden mkb-bedrijven eind vorig jaar voor € 122 miljard aan leningen, waarvan banken met € 110,5 miljard verreweg het grootste aandeel voor hun rekening namen. In totaal ging het om 350.000 uitstaande contracten, waarvan de helft een waarde had van minder dan € 25.000. Wel zijn financieringen van meer dan € 1 mln goed voor de helft van de totale uitstaande financieringswaarde.

Agrarische bedrijven en bedrijven in de onroerendgoedsector hadden € 28 miljard uitstaan, bedrijven in de groot- en detailhandel waren goed voor € 16 miljard aan leningen.

Kleine leningen domein van non-bancaire partijen

In het vierde kwartaal van vorig jaar sloten banken bijna 80% van alle nieuwe kredieten. Het aandeel van niet-bancaire financiers blijkt inmiddels vooral groot bij de kredieten tot een kwart miljoen. Bij leningen kleiner dan € 50.000 hebben zij een aandeel van meer dan 50%; bij kredieten tussen de € 50.000 en € 250.000 is hun aandeel 41%. Er werden 34.748 nieuwe leningen gesloten in het laatste kwartaal, goed voor een kleine € 7,5 miljard.

Bij de banken is het overgrote deel van de leningen een ‘reguliere financiering’. Bij de niet-bancaire financiers is leasing goed voor ongeveer twee derde van het uitstaande bedrag. Crowdfunding neemt ongeveer 20% van de niet-bancaire financiering voor zijn rekening.

Cruciale rol non-bancaire financiering

De uitvraag wordt komend jaar herhaald. De Stichting MKB Financiering ziet in de resultaten de bevestiging dat non-bancaire financiers vooral in de lagere kredietklassen een cruciale rol spelen. “Bij kredieten onder € 25.000 is al 39% van de uitstaande financiering non-bancair en bij nieuw verstrekte kredieten in deze categorie komt zelfs 59% van niet-banken. Dit onderstreept hun betekenis in het bedienen van startende ondernemers, eenmanszaken en bedrijven met kleinere financieringsbehoeften.” rapport laat zien dat de mkb-financieringsmarkt erg breed is en de bancaire en non-bancaire aanbieders elkaar goed aanvullen en gezamenlijk een structurele bijdrage leveren aan toegang tot kapitaal voor ondernemers, aldus de stichting.