Interview | ‘Sparringpartner voor ondernemers’

Thom Brouwer maakt bij Van Oers de volgende loopbaanstap. Vanaf 2026 is hij directeur mkb accountancy. ‘We willen er zijn voor mkb’ers in de regio’, zegt hij daarover. ‘Maar we hebben nog meer focusgebieden.’

Thom werkt al sinds 2017 bij Van Oers. Hij wil er nooit meer weg, zegt hij stellig. Ongeacht de functie. Dat maakt nieuwsgierig naar deze Registeraccountant, die zijn bachelor accountancy behaalde aan Avans Hogeschool en zijn (post)master accountancy aan Nyenrode Business Universiteit.

Wat zorgt ervoor dat je je voor altijd aan Van Oers wilt binden?

“Bij Van Oers krijg je als medewerker snel de kans om verantwoordelijkheid te dragen. Dat begint al als je stagiaire bent. Zelf startte ik overigens als teamleider mijn Van Oers-loopbaan. Dat was in 2017 bij de auditpraktijk. Daar maakte ik diverse loopbaanstappen: van supervisor audit en junior manager audit naar externe accountant en senior manager audit. In september 2024 stapte ik over naar de rol van senior manager – accountant mkb-praktijk in Roosendaal. Daarop volgt nu de stap naar directielid.”

Waarom maak je deze stap naar directielid?

“De kans is er om hier in Roosendaal het team aan te vullen als één van de dragende gezichten van Van Oers. Die kans grijp ik graag aan. Juist omdat ik vanuit deze rol met het team en de partners in de regio het verschil kan maken voor het mkb in het algemeen en voor mkb’ers in het bijzonder: samen de regio beter maken. We willen er zijn als sparringpartner voor de ondernemers in deze regio. Dat past bij de persoon wie ik ben.”

De persoon die je bent, vertel…

“Een verbinder! Thom die ook altijd Thom is, ongeacht waar je me tegenkomt. Sociaal en echt betrokken. Dan zie ik overal kansen. Overigens zijn focus en structuur juist extra belangrijk als je overal kansen ziet; dat zorgt ervoor dat je je rust en het overzicht kunt bewaren in hectische tijden.”

Waar focussen jullie op met de vestiging in Roosendaal?

“Uiteraard op de continuïteit van het van toegevoegde waarde zijn voor onze huidige mooie mkb-klantportefeuille. Zoals gezegd, richten we ons op het mkb in de regio, waarin we in de sector transport en logistiek voorop willen lopen. Daarnaast zijn we al jaren sterk in onze dienstverlening voor franchiseorganisaties, zoals voor McDonald’s. Het derde focusgebied is Family Business en Private Clients. Vanuit de bestaande portefeuille willen we verder groeien en onze zichtbaarheid in de regio vergroten, met de klant op nummer één. We maken plannen vanuit de klant en niet andersom. Dat doen we met een hele toffe groep collega’s, waarin ieder de ruimte krijgt om verantwoordelijkheid te dragen en eigenaarschap te creëren.”

