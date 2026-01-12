Interview | ‘HR is een belangrijke strategische pijler bij Van Oers als mensgerichte organisatie’

Annemieke Siebrand maakt bij Van Oers de stap van manager HR & Legal naar directeur HR & Legal. ‘Dat zegt iets over de waarde die Van Oers toekent aan HR, en dus aan het belang van mensen binnen onze organisatie’, zegt Annemieke.

door Hennie van de Kar-Vervooren

Van Oers haalde Annemieke Siebrand in 2022 binnen om de HR-structuur verder te professionaliseren. De organisatie groeide hard, wat vroeg om vernieuwing van het HR-beleid. Annemieke ging de uitdaging graag aan met de ruime ervaring die zij al had als Manager HR & Legal.

HR & Legal, een onlosmakelijke combinatie?

‘Voor mij wel! Ik volgde de opleiding management, economie en recht bij Avans Hogeschool en studeerde daarna Nederlands Recht in Nijmegen. Ik startte mijn loopbaan als bedrijfsjurist en werd gevraagd om de rol van HR Manager op te pakken. Sindsdien combineer ik HR en Legal, op enkele jaren na tijdens mijn werk als advocaat arbeidsrecht. In die functie miste ik het bedrijfsmatige, toekomstgericht werken aan HR en bouwen met een team aan HR thema’s. En toen kwam Van Oers op mijn pad.’

Van Oers kwam op je pad?

‘Ja, inderdaad. De Van Oers-organisatie groeide hard en de interne HR-structuur moest die groei aankunnen. We kenden elkaar al en raakten weer met elkaar in gesprek. De vraag en uitdaging die er lag, wilde ik graag aangaan. Bovendien klikte het goed. Ik kreeg bij Van Oers de ruimte om HR intern verder te professionaliseren. Zo is onder andere de structuur met HR Businesspartners ontstaan, hebben we veel gedigitaliseerd, zijn diverse projecten afgerond binnen Recruitment, Learning & Development en is een coördinator backoffice aangesteld binnen ons HR-team. Daarnaast ben ik als verantwoordelijke voor Legal betrokken bij diverse juridische vraagstukken voor heel Van Oers.’

En nu maak je de stap naar een directiefunctie. Wat is het belang daarvan?

‘Van Oers draagt daarmee uit HR als belangrijke pijler te zien van Van Oers als mensgerichte organisatie. Dat maakt mij heel trots. Onze bevlogen en betrokkenen mensen bepalen immers het succes van onze organisatie. Daarom faciliteren we medewerkers in het laten zien van hun beste ik. Zij krijgen de ruimte binnen Van Oers om zichzelf duurzaam te ontwikkelen met betekenisvol werk. Daarmee raak je vanzelf grote HR-thema’s, waarvan het goed is om die strategisch aan te vliegen.’

Over welke HR-thema’s heb je het dan?

‘Dan gaat het over cultuur maar zeker ook over leiderschap. Een mensgerichte organisatie vraagt om doelgericht en empathisch leiderschap met leiders die weten wat er speelt bij mensen en op de werkvloer. Maar ook om openheid en eerlijkheid over wat onze doelen zijn en waarom we de dingen doen die we doen.’

Wat is de ambitie van Van Oers als het gaat om HR?

‘Aantrekkelijk blijven voor huidige medewerkers en aantrekkelijk zijn voor toekomstige medewerkers. We willen de bevlogenheid verhogen door te werken aan betekenisvol werk, ontwikkeling & groei en constructief leiderschap. Dat betekent ook meebewegen met de tijd met behoud van bestaande waarden. We willen zo’n sterk merk zijn dat toekomstige medewerkers ons weten te vinden.’