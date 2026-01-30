Beslistermijn WIA aangepast: langere beslistermijn voor WIA-uitkeringen en herbeoordelingen sinds 1 januari 2026

Het lukt namelijk al langere tijd niet om het binnen 8 weken te doen. Verzuimspecialist Sazas geeft in dit artikel meer achtergrondinformatie.

WIA-beoordeling: wat is het?

Een WIA-beoordeling is een moment waarop UWV bekijkt of iemand die langdurig ziek is nog (gedeeltelijk) kan werken. Dit gebeurt standaard na 2 jaar ziekte. UWV bepaalt op basis van die beoordeling of iemand recht heeft op een WIA-uitkering en hoe hoog die is. Bij herbeoordelingen kijkt UWV opnieuw naar de situatie en bepaalt of de uitkering aangepast moet worden. De uitkering kan dan gelijk blijven of lager of hoger worden.

Redenen voor de langere beslistermijn

Volgens UWV zijn er 2 redenen voor de verlenging: er zijn meer (her)aanvragen én een tekort aan verzekeringsartsen. De aanpassing betekent niet automatisch dat elke aanvraag nu 16 weken duurt. UWV wil nog steeds proberen om de WIA-beoordeling sneller te doen. Maar door de langere termijn voorkomt UWV wel extra kosten voor dwangsommen – dit zijn boetes die UWV moet doen als een beslissing te laat komt.

De tijdelijke regeling is afgestemd met het ministerie

Deze aangepaste beslistermijn is een tijdelijke maatregel. Volgens UWV vervalt deze zodra het aantal aanvragen daalt en er weer voldoende verzekeringsartsen beschikbaar zijn. De regeling is afgestemd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voldoet aan de wet (de Algemene wet bestuursrecht).

Als het toch langer duurt: melding te late beslissing

De beslistermijn zou dus maximaal 16 weken moeten zijn. De aanvrager ontvangt na de aanvraag een brief met de verwachte termijn. Is UWV toch te laat met het besluit en is er geen brief verstuurd dat het langer duurt? Dan kan de aanvrager daar melding van maken bij UWV. Dit wordt melding te late beslissing’ genoemd. UWV streeft ernaar om dan alsnog binnen 2 weken te reageren.



