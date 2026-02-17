SDE++ opent in september met 8 miljard euro subsidiepot

Bedrijven kunnen vanaf 22 september opnieuw subsidie aanvragen via de SDE++-regeling. Voor deze openstellingsronde stelt het kabinet 8 miljard euro beschikbaar voor projecten die duurzame energie produceren of de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

De SDE++ is het belangrijkste financiële instrument van de overheid om de energietransitie te versnellen. De regeling ondersteunt bedrijven bij investeringen in duurzame energie en CO₂-reducerende technieken door de zogenoemde ‘onrendabele top’ te vergoeden: hoe hoger de energieprijs, hoe lager (of zelfs 0) subsidie.

Met deze methode wil het kabinet bedrijven meer zekerheid bieden bij langlopende investeringen en tegelijk Nederland minder afhankelijk maken van fossiele energie. De regeling moet bijdragen aan het behalen van de nationale klimaatdoelen en de overgang naar een CO₂-neutrale energievoorziening versnellen.

Evenwichtige verdeling via ‘hekjes’

Net als in eerdere jaren wordt gewerkt met zogenoemde ‘hekjes’: per domein is 750 miljoen euro gereserveerd. Door budgetten per categorie af te bakenen, wordt voorkomen dat één type project het volledige subsidiebudget opslokt. Zo blijft ruimte bestaan voor uiteenlopende technieken, van hernieuwbare energieproductie tot industriële CO₂-reductie. Volgens het kabinet zorgt deze aanpak voor een evenwichtige ontwikkeling van meerdere duurzame technologieën tegelijk.

Nieuwe categorieën in aantocht

De meeste bestaande categorieën, zoals zonne-energie, aardwarmte, waterstof en CO₂-afvang en -opslag, blijven behouden. Bovendien wil het kabinet projecten voor zonne-energie langs wegen en spoorwegen stimuleren, zodat ongebruikte infrastructuurgrond beter wordt benut. Ook wordt de inzet van zogenoemde procesgeïntegreerde warmtepompen uitgebreid, waarmee industriële processen minder afhankelijk worden van aardgas.

Daarnaast wordt gekeken naar twee nieuwe categorieën voor CO₂-afvang en -opslag in combinatie met koolstofarme waterstofproductie. Deze uitbreiding moet bijdragen aan verdere emissiereductie in energie-intensieve sectoren.

Aanvragen via RVO

Bedrijven kunnen hun subsidieaanvraag indienen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Nadere informatie over voorwaarden, categorieën en aanvraagprocedures wordt voorafgaand aan de openstelling gepubliceerd.