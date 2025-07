Meeste SDE-subsidies voor zonne-energieprojecten niet gebruikt

Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die onderzoek deed. Van de 39.206 aanvragen voor zonne-energieprojecten met de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) sinds 2017, vielen er 20.028 vrij in de jaren 2021 tot en met 2024. “Dit betekent dat de initiatiefnemer die de subsidie aanvroeg, deze toch niet gebruikt. Een groot deel van de toegekende subsidie blijft dus over. Dit komt het meest voor bij initiatiefnemers van grotere zonne-energieprojecten op een dak.” Dan gaat het om zonnepaneelsystemen met een vermogen van meer dan 1 megawattpiek.

Netcongestie

Verschillende initiatiefnemers vertellen dat netcongestie de belangrijkste reden is dat zij hun project niet kunnen uitvoeren. Door netcongestie kunnen zij hun zonnepaneelsysteem niet aansluiten op het net. Andere redenen zijn dat de draagkracht van de dakconstructie niet genoeg bleek voor de plaatsing van het zonnepaneelsysteem, of hoger uitvallende kosten en lager uitvallende opbrengsten. “Een voorbeeld hiervan is dat er steeds meer negatieve stroomprijzen zijn. Wanneer het aanbod van elektriciteit groter is dan de vraag, leidt dit overschot aan energie tot negatieve stroomprijzen (negatieve prijsuren). Het toenemende aantal negatieve prijsuren zorgt voor minder winst voor ondernemers.”

De ongebruikte subsidieruimte betekent niet dat zonne-energieprojecten helemaal niet worden uitgevoerd. Soms gaan ze toch door zonder subsidie. “Dit kan interessant zijn als een ondernemer een groot deel van de opgewekte elektriciteit zelf gebruikt of deels opslaat in een (lokale) batterij.”